MIRROR成員李駿傑透露Edan緊張歌迷會解散一事：家家有本難念的經

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與邱士縉（Stanley）今日（12日）兩人一同盛裝打扮現身尖沙咀出席「CENTREHARPER’ S BAZAAR 35周年 Glitter & Glam 派對」，現場百多粉絲舉起應援燈牌歡呼吶喊。Jeremy及Stanley 罕見二人合體出席活動，他們接受《香港01》訪問表示：「係㗎！但係團綜完我哋都keep住見大家，因為工作一齊做。」

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）與邱士縉（Stanley）今日（12日）現身尖沙咀出席活動，吸引過百名粉絲。（張祖銘攝）

現場百石多粉絲舉起應援燈牌歡呼吶喊。（張祖銘攝）

講到最近Jeremy爆喊一事，他說：「係呀！因為五周年好感觸所以喊咗，五年嚟大家一路唔係咁簡單，大家咁開心一齊慶祝五周年係一個，幾值得喊嘅一件事，係開心嘅淚水！（其他成員有份一齊喊？）好跳得嗰個都有喊，喺熱氣球嗰度喊咗好多次，因為感性啲佢個人，五周年又喊，不過都係開心嘅眼淚。」他們異口同聲說：「拍綜藝得閒嗰陣時打牌。」被問到誰牌品比較好？Jeremy搶答：「自己牌品最好，唔係喎Edan牌品最好，只能夠講佢運氣咁啱順利少少！」

Jeremy自認因為MIRROR成立五周年爆喊。（張祖銘攝）

被問到呂爵安（Edan）粉絲後援會（Fans Club）突然宣布解散，他們回答：「我哋透過新聞都知道，同埋都有問吓佢，佢都OK嘅，但都希望可以快啲解決啦！整Fans club其實都好辛苦，要浪費好多人力物力，去做一件咁大型嘅事情係唔簡單，只能夠講家家有本難念的經，希望能夠快啲解決啦！佢哋咁愛我哋嘅情況下一定搵到方法去解決呢件事！（Edan的心情如何?)佢都好緊張呢件事，想快啲解決，不過佢份人都理性，所以唔會帶住好多私底下嘅情緒去做嘢！佢都對爵屎（Edan粉絲名字)好大信心。」被問到眼見兄弟的Fans Club出現問題，會否同樣擔心這個情況出現，Jeremy說：「吸引力法則你唔擔心呢啲嘢，就唔會發生，你一諗就有機會發生，我自己就冇諗呢啲嘢，我哋同Fans Club都有一個良好嘅溝通，例如我之前搞生日都有同我溝通，又或者同公司溝通。」

Stanley不擔心Ian會退團，並笑稱因為要賠很多錢。（張祖銘攝）

提到最近有指陳卓賢（Ian）考慮過退團，他們表示：「呢個消息咁突然嘅，但其實我哋每一年都會有呢一啲類似嘅消息，唔知邊個又話要退團，無厘頭嘅呢一啲謠言出嚟，每次都得啖笑。怕賠太多錢，所以不會解散。」他們預告明天就會推出新歌，並透露這一首歌與新的監製合作。