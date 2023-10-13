樂施會靚女攝影師秋筆辦攝影展　展現脆弱社群適應氣候變化之路

香港過去兩個月經歷了兩次九號風球加兩場特大黑雨，打破所有紀錄，顯示氣候變化帶來的問題也直接衝擊這座城市，嚴重影響市民生活。關注貧窮問題的樂施會，正舉辦名為《知天知地：樂施會氣候變化攝影展》，展出過去一年團隊走訪亞洲多區面對極端天氣的情況，並且介紹不同地方居民如何應對的方案，期望市民自覺為應對氣候變化共同出力。

《知天知地：樂施會氣候變化攝影展》

全世界有更多比香港脆弱的地區，受極端天氣影響的程度有過之而無不及。樂施會及人文攝影師秋筆，過去一年深入走訪亞洲多個偏遠地區，見證無常的天氣如何令農作物失收、家園因氣候災害而盡毁等。《孫子兵法．地形篇》有句名言：「知天知地，勝乃可全。」村民必須自我賦權，了解天氣，明白土地，方能適應氣候，找到生存之道。

樂施會及人文攝影師秋筆

今次相展內容包括中國陝西省柳溝村、河北省王金莊、青海省嘉塘草原、尼泊爾山區等地及居民的生活面貌，另外亦有香港的劏房戶、清潔工在酷熱天氣下的生活及工作情況。相展也會展示樂施會如何以綜合的項目手法，包括提供緊急人道救援、在社區深耕細作扶貧發展項目以及進行政策倡議，從多角度入手消滅貧窮問題，提升弱勢社群抵抗氣候變化的能力。