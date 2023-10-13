李麗珍與許倚榕首次母女檔出活動　珍妹講明唔贊成女兒入演藝圈

一代性感女神57歲的李麗珍（珍妹）與26歲女兒許倚榕（Annise）激罕母女檔以盛裝打扮，一起現身尖沙咀出席「CENTREHARPER’ S BAZAAR 35周年 Glitter & Glam 派對」。珍妹和Annise接受《香港01》訪問分享這次參加活動的感受，Annise表示：「第一次我帶媽咪出嚟！今次係我帶佢唔係佢帶我。（會很緊張嗎？）少少啦！未食飽飯，為咗瘦，所以其實都好緊張！」Annise續指怕肥胖導致衣服不合適，而珍妹則說：「一齊參加咁開心嘅活動，應該都係第一次。（問到女兒今日表現？）幾好呀！比我細個好，仲有我想像中更好。」

李麗珍與許倚榕（Annise）激罕母女檔以盛裝打扮現身尖沙咀出席活動。（張祖銘攝）

李麗珍抗拒女兒入演藝圈

Annise被問到會否考慮進演藝圈發展，她說：「拍戲唱歌我都唔係好識嘅，我都冇學過，所以冇諗呢方面打算。（過去有公司向你招手簽約當藝人？）演員唱歌方面都冇，可能大家都知我比較怕羞。」珍妹也回答：「我都唔係好贊成，做個開心快活人好過咁大壓力，做娛樂圈好大壓力！」講到若果有廠商邀請母女檔當拍廣告，她們異口同聲表示：「當然冇問題，都係一日半日！」珍妹透露女兒從小不太喜歡母親當藝人的工作，並表示：「細個佢唔鍾意我出去拍戲拍咁耐，一到十點半就要通電話講晚安，奪命追魂call，喺邊呀拍完未啊！」

珍妹透露珍妹透露女兒Annise從小不太喜歡母親當藝人的工作。（張祖銘攝）

李麗珍冇信心能憑新戲爭電影獎項

提到珍妹最近減肥成功瘦超過20磅，她笑言：「戒零食，戒宵夜，做返運動出汗排毒。」至於最近新戲《我們的十八歲》票房在國慶當期上映的第一周獲得票房好成績，她表示：「票房好梗係好啦！希望之後嘅電影都係咁！（有信心爭奪獎項？）啱啱嗰套就唔會啦！純粹都係幫朋友，希望以後嘅角色或者電影都會有機會。（會考慮謝票？）有啊！我都已經謝票咗一次。」

李麗珍女兒許倚榕（Annise）。（IG@annise_____）