口水多過浪花｜鄧麗欣自豪Cookies唯一成員仍活躍：得我努力打拼

鄧麗欣（Stephy）日前為鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》做嘉賓，節目中Stephy大談入行經過、從女子組合Cookies單飛發展、揀劇本要求，以及分享出道以來至今一直希望盡量低調的一件事！

鄧麗欣日前為鄭裕玲主持的電台節目《口水多過浪花》做嘉賓。（節目截圖）

鄧麗欣回應與Cookies成員有聯絡

Stephy在 17歲《Yes! 》參加所舉辦的「全港校花校草選舉」奪得冠軍殊榮，因此得到模特兒公司賞識簽約，之後成為旗下模特兒。後來Stephy在2002年以Cookies成員身份出道，Cookies同年推出的出道作品《心急人上》，亦是80、90後的經典K歌之一。雖然組合短短維持3年，不過也是香港史上第一隊最多人的女子組合。Do姐向Stephy提問「還有跟Cookies成員聯絡」，Stephy大方回答：「大部份都有嘅，但大部份都轉咗行，淨係得我努力打拼緊，而Kary生小朋友都生咗三個，希望會出返嚟唱歌！（點睇現時的女子組合？）」今時今日嘅團隊，又或者女團會比較接受嘅能力高咗好多。」

當年Mini Cookies，傅穎（左）、吳雨霏（中）、鄧麗欣（右）。（視覺中國）

Cookies畢業歌《Forever Friends》。（MV截圖）

鄧麗欣自認會細心揀劇本

提到在2005單飛發展後，拍攝多套賣座的電影，更獲得二度入圍角逐金像獎影后。對於現時挑選劇本方面，她表示：「我現在揀劇本，第一就是要求啦！第二要對觀眾有交代，要負責任令大家睇完唔會去整爛張凳，如果大家係想睇都鄧麗欣呢一個名字去選擇電影，唔想大家失望。第一點解要揀呢個題材，帶到啲乜嘢意義比觀眾或者演員自己，我都好睇重，第二個角色對自己有冇啲新嘅火花。」

鄧麗欣在金像獎2018攞最佳衣著獎。（陳順禎 攝）

鄧麗欣希望日後有新戀情盡量低調

談及現時對於戀情的看法，她說：「我當然希望出到嚟，大家會問吓我工作，譬如做慈善活動問吓我啲慈善嘅嘢，大家嘅重心會覺得想娛樂性多啲，就會問啲花邊新聞或者感情嘅嘢，咁控制唔到嘅！（會否考慮不回應？）我又好心軟，既然問得我，我又會覺得唔緊要啦！我係一個冇乜所謂嘅人，感情嘅嘢我既然公開咗，我當然願意同大家分享。」她續指去到後期每一次被媒體問到「何時結婚生仔」感到困擾，並表示：「你搵返上一次嘅訪問，其實我都答咗，我係有少少咁嘅心態，但係我又明白個記者其實係出於啲乜嘢原因去問。（日後會再公開新戀情？）我不嬲嘅態度都希望盡量越低調越好，但有就是就係好似之前嗰啲如果大家知道咗我都唔介意，但如果大家未知嘅時候我都唔會主動去披露，盡量低調。現在比較好少了很多狗仔隊。」