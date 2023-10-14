何超蓮分享居家生活曬屋企巨廳　被網民質疑：她家不可能那麼平民

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮一向都有「最美千金」的美譽，外形出眾的她近年更頻頻獲邀參加內地綜藝節目、出席時尚活動等等，而她亦積極經營社交平台，同網民互動。日前超蓮就拍攝了一條居家vlog，分享自己在屋企一日的生活，她在片中透露自己希望在屋企營造一種舒適的感覺，所以裝修風格都偏好簡約、明亮、開揚。見超蓮親自插花，又整褶皺畫，可見她在家居佈置上都花了不少心思。

居家vlog。（影片截圖）

希望在屋企營造一種舒適的感覺。（影片截圖）

所以裝修風格都偏好簡約、明亮、開揚。（影片截圖）

之後超蓮在客廳鋪上瑜伽墊，並跟着在電視上播放的影片做出各種動作，不過大家就將焦點放在超蓮屋企環境上，可見屋內整體以白色同米色為主，客廳同飯廳相連，空間十分闊落，客廳擺放了一排梳化，還有一張圓形雲石茶几，純白色背景牆上掛着巨型電視，而飯廳的牆上亦掛着一幅畫，客廳同門口角落都擺放了綠色植物，整體環境簡約又舒適。

整褶皺畫。（影片截圖）

做瑜伽。（影片截圖）

空間好大。（影片截圖）

其實超蓮這條居家vlog處處都在介紹98寸巨幕大電視的各種功能，因而不少網民都估計是為了賣廣告，更質疑拍攝場地不是她的屋企，而是拍攝所用的示範單位，網民紛紛留言道：「這怎麼會是她家？這是拍廣告的地方吧」、「她家不可能那麼平民大眾化的！這個客廳太普通人家了」、「她家居然這麼小？不正常啊」、「第一感覺不是她家，不豪，與她不配」，不過亦有人猜測可能只是她其中一個屋企：「人家怎麼會只有一個家呢」、「我覺得是她的家，只不過是其中一個而已，她肯定有很多房子啦。」

不少網民都估計是為了賣廣告。（影片截圖）

質疑拍攝場地不是她的屋企，而是拍攝所用的示範單位。（網上截圖）

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