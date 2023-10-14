Lucy媽曬女兒頭撞木櫃最新傷勢　令網民更擔憂：個額頭有疤痕啊！

李璨琛（Sam）與太太梁志瑩（Sophia）所生的女兒最紅星二代李元元（Lucy）週三（11日）因為撞到木櫃而受傷，父親即時為她額頭腫起來的位置冰敷，吸引大批網民留言關心Lucy的傷勢。Lucy媽自女兒受傷開始連續兩天都有在Instagram更新Lucy動態，交代傷勢情況讓網民安心。

李元元（Lucy）週三（11日）因為撞到木櫃而受傷。（IG@lucy.is.good）

父親即時為她額頭腫起來的位置冰敷，吸引大批網民留言關心Lucy的傷勢。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽曬女兒最新傷勢報平安

Lucy媽週四（12日）在社交網分享Lucy受傷後一天，仍然跳舞要屁股，並發問表示：「多謝各界好友嘅關心，條友仔真係冇事，你哋睇吓覺得佢有冇事#個樣煩到」。直到週五Lucy媽上載了細女Sucy身處在家中穿起睡衣兼戴上假髮的一系列照片，更寫上：「手痕又幫阿妹笠咗個假髮，家姐仔好認真咁望左一下，俾咗個咁嘅Feedback」，Lucy表示：「媽媽，其實我覺得妹妹帶呢個假髮唔係幾好睇，佢戴咗個樣好似個阿姨⋯⋯” #家姐詞窮 #佢應該係覺得阿妹似阿嬋或者師奶#阿媽覺得不知幾可愛。」網民留言則依然關心Lucy的傷勢，並表示：「個額頭有疤痕啊！」，不過亦有網民笑稱：「LuLu表現得古靈精怪，證明佢無事。」

Lucy媽曬女兒受傷後最新影片。（IG@lucy.is.good）

網民留言則依然關心Lucy的傷勢，並表示：「個額頭有疤痕啊！」（IG@lucy.is.good）