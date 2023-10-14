中年好聲音2｜周文馨挑高難度出事　吳萊邨嗌救命式高音嚇窒肥媽

歌唱真人騷《中年好聲音2》，周日晚（15日）播出一集繼續是60強淘汰賽，當中只有30位參賽者可以晉級下一回合。今集有4位上回合奪得5燈的參賽者出場，包括吳萊邨、周文馨、朱博文和劉可，惟吳萊邨、周文馨和朱博文表現齊告失準，同陷危機！身為本季首位5燈選手周文馨於首集獻唱《Unchained Melody》一鳴驚人，其獻唱片段在YouTube勁吸27萬觀看次數，足見網上人氣高企。周文馨今集繼續挑戰英文歌《I Will Survive》，惟表現失準唔夠氣，評審團更一度聽到皺晒眉，張佳添說：「呢首歌係好難唱，可能你不在狀態，照計你啲高音應該上到，好可惜，你揀呢首歌嘅Risk好大。」



上回合5燈選手吳萊邨今集有份登場，佢呢吓嗌救命式飆高音，嚇到大家震一震！

伍仲衡會唔會變咗「燈神」？

伍仲衡「燈神」效應再現？

來自悉尼的海外選手吳萊邨獻唱《別怕我傷心》，除了出現走音情況，還突然飆高音嚇到一眾評審彈起，伍仲衡說：「你唔夠從容，唱得好辛苦，好似行緊鋼線！」肥媽說：「你一緊張個聲帶就會收縮，幾歹都唱低半度，你真係自殺。」張佳添更直指似嗌救命。到底曾被伍仲衡指「有排玩」的吳萊邨，會否像上集的李浩森一樣再被伍仲衡「燈走」呢？上回合跳唱《頭髮亂了》的朱博文，今集挑戰慢歌《俏郎君》，博文還未獻唱完畢，陳慧嫻已忍不住大嘆：「個Feel好似唔係幾啱」，肥媽說：「你上次《頭髮亂了》真係正到嘔茄，你哋唔好自以為是，揀歌要再精準啲！」伍仲衡同樣直認失望：「你係我今集最大嘅期望，但依家係由天台跌到去地牢！」

人氣王周文馨都會登場。

朱博文今集轉玩慢歌唱《俏郎君》。

今集同樣有感人畫面，帶病上陣的林瑋璣與上回合尋親成功的陳寶雄進行PK，戴上草帽、黑超、以藍色暗花西裝上陣的陳寶雄深情獻唱《你是我的女人》，他在台上感觸說：「喺《中年》呢度得到好多嘢，譬如同我堂阿哥重遇番，喺度識到好多兄弟姊妹，大家對我真係好好，同埋工作人員知我視力有問題，每一位對我都好照顧。」林偉璣聞言忍不住哭着說：「我哋從來唔係因為你對眼有問題而對你好，大家都係畀你嘅歷練同歌聲感染，真係好難搵到知音人。」偉璣一番感言更引爆全場淚水，場面感人。

林瑋璣同陳寶雄PK。

林瑋璣大嘆難遇知音人。