內地網紅自爆當妓女曾為6名黑人服務時失禁　影片點擊竟破百萬

最近有一位來自浙江的內地網紅「青芒葉」上載了有關以「我在澳洲當妓女，曾一次接待過六個黑人，最怕的卻是這種人」為題的影片，在網上短短發布十天，已經有133萬觀眾收看，令網民相當關注事件，並紛紛留言作出討論。

內地網紅「青芒葉」以「我在澳洲當妓女」為題的影片，在網上發布十天已經有133萬觀眾收看。（影片截圖）

「青芒葉」親述自身經歷

其實網紅「青芒葉」上月底自發布的第一條影片講述的題目已經相當震撼，題目以「第一次使用道具的真實體驗與感受」，所指的道具是情趣用品，之後陸續發布接近五條影片，全部都是講述有關女性的性知識。網紅「青芒葉」所分享在澳洲當妓女的故事時，透露自己的名字叫悅悅，來自浙江普通家庭成長，並表示：「2019年考工進了一家事業單位，如果人生以此發展，屬於我的人生應該是朝九晚五，平凡溫馨，雖談不上富貴，起碼不至於淪為小姐。她繼指在2012年受到閨蜜的引誘染上了毒癮，之後更沉迷於地下賭博，半年出現已經欠債的情況，更因此經常被人派到家中追數。她說：「本金15萬元，哥哥為我償還了40多萬賭債，但在利息加倍的情況，債務還有35萬。」

YouTuber「青芒葉」上月底自發佈的第一條影片講述第一次使用情趣用品。（影片截圖）

「青芒葉」與澳洲好友發生性行為

網紅「青芒葉」講述因為受欠債的影響導致名聲受損，決定主動請辭，後來在廣州工作時獲得當時公司的林主管看重，二人後來更出現性關係，變成情人。直到後來林主管介紹網紅「青芒葉」到澳洲工作，並住在他的福建朋友小慧的家。網紅「青芒葉」住在小慧的家跟對方產生感情，之後又發生性行為，她說：「小慧的年紀幾乎可以當我父親了，正因為如此在床上常常力不從心，他在我身上得到了多少滿足感，我不知道，卻點燃了我體內封印了26多年的慾望，不知是與生俱來的騷，還是異國他鄉放縱的誘惑，只渴望男生的愛。」

悅悅住在澳洲福建朋友小慧的家跟對方產生感情，之後又發生性行為。（影片截圖）

「青芒葉」為六名黑人提供性服務時失禁

網紅「青芒葉」在影片憶述最難忘一次在澳洲當地妓女的經歷，她首先自豪表示自己的體力超級好，揚言接20個客人都沒有問題。她憶述：「曾與六個黑人共患過，當時雖多次失禁，但第二天就恢復了生龍活虎的狀態，最怕是遇到變態。」她提到最怕遇到變態客人，並表示：「我曾接待過一個玩窒息遊戲的變態，掐住我的脖子差點沒把我掐死，我不顧一切跑出來告訴老闆，我賺不了這個錢，老闆陰着臉命令我繼續去完成這項任務，我倔強的拒絕，隔天就被解僱了。」她續指自己被解僱後又到另外一間汽車旅館提供性服務，當時為一名少年提供性服務，被警方拘捕了，罪名是向18歲以下的未成年人提供性服務。她因此感到深深不忿，又指澳洲政府為從事賣淫工作，外國人頒發的簽證，西澳不予認可。她講述特別感謝當時的老闆為她保釋，並付了保釋金，卻要繼續為其他客人提供一周的性服務填補保釋金的款項。

「青芒葉」描述經歷時間線前言不對後語

網紅「青芒葉」在最後表示：「2018年由於母親病重我回到了內地，與老公相思相守每一個日子，每個人都有自己的故事，請尊重別人的經歷，更不要用自己的認知或倫理綁架別人。」不過這一番說話卻有點前言不對後語，原因是她親述2019年後畢業去到澳洲為生活賺錢當妓女，不過2018年卻已經回到內地生活，並與老公有幸福美滿的家庭，懷疑有可能是時間線錯亂，所以導致前言不對後語。