陳展鵬激嬲老婆即出招𠱁返　單文柔結婚五周年分享夫妻相處之道

陳展鵬與單文柔（Phoebe）在2018年結婚，育有愛女「小豬比」，一家三口幸福美滿。轉眼間兩人迎來結婚五周年，單文柔在IG曬出合照，並分享了一則小故事：「呢張相係上年拍《香港人在北京》嘅時候影，早上為咗小事互相頂咗兩下嘴，其實都忘記了什麼事，當時就感覺好似好大件事。同日我去接佢收工嘅時候，他買咗杯『原諒檸檬茶』給我，然後帶我去咗間鋪頭，指着塊牆叫我看。」

單文柔去年陪老公陳展鵬到內地拍攝《香港人在北京》。（劇照）

原諒檸檬茶。（IG@smyphoebe）

原來陳展鵬留了一張小紙條，寫着：「單文柔，別生氣。」最後落款「老公」，雖然有一句話被遮着，但相信單文柔見到都即時融化了！而單文柔亦有分享夫妻相處之道：「生活難免會有磨擦，發現好多時都係男生執着喺道理上，女仔就講情感。兩個人相處就係一個學問，要體諒對方嘅難處，多包容對方嘅短處。陳生！我哋要繼續好好學習，五周年快樂！」

好Sweet！（IG@smyphoebe）

恩愛！（IG@rucochan）

在2016年參選港姐的單文柔，雖然最後落選，但就成功令評判之一陳展鵬留下深刻印象，他曾指自己對單文柔一見鍾情：「佢唔知點解喺台上面，我覺得佢好似好冇信心，你好想去保護佢，畀啲信心佢。」之後他們因為公司台慶等活動而加深認識，拍拖一年幾後結婚，而單文柔婚後亦淡出幕前，專心相夫教女，更做「跟得夫人」，帶埋囡囡陪老公到內地工作。如今小豬比亦健康成長，愈來愈可愛！

一家三口幸福美滿。（影片截圖）