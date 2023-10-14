陳奕迅澳門演唱會竟被命令講國語　即場回應：你聽唔明咪算囉

陳奕迅（Eason）《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》澳門站在昨晚（13日）揭開序幕，吸引大批歌迷入場支持。不過演唱會上就發生了一段小插曲，陳奕迅在台上發表感言時，台下突然有觀眾大嗌「講國語」，令他即時「發飆」，他先是以泰打招呼作回應，之後他又以英文講道：「I love speaking whatever the way a language I want. （我喜歡用我想要的方式或語言說話。）」引來台下觀眾呼聲一片！

澳門站在昨晚（13日）揭開序幕。（微博@陳奕迅FEARANDDREAMS巡迴演唱會）

陳奕迅在台上發表感言時，台下突然有觀眾大嗌「講國語」。（影片截圖）

令他即時「發飆」。（影片截圖）

隨後陳奕迅就解釋道：「你可以說『麻煩你說國語』就比較好聽一點了，但係你『講國語！』我不是不會講國語，我可以講國語，很流利也可以，你可以要求『唔該，請，麻煩你』，唔係㗎，Nonono，don’t get me wrong. （別誤會我的意思），有人如果話『Speak English！』我都係……Shut up！其實你聽唔明咪算囉，即係David Bowie喺度……唔通我『講國語』呀？『講廣東話』咁呀？奇怪呀真係。我塞返耳塞算喇，我唔理你呀，你唔郁都得㗎，我就自己郁喇，Bye-bye！」

解釋。（影片截圖）

陳奕迅似乎嬲嬲地。（影片截圖）

最後仲轉身。（影片截圖）

影片在微博瘋傳，對於陳奕迅被命令式講國語，大部分內地網民都力撐陳奕迅，認為他在澳門場講廣東話很合理：「為什麼一定要求人說普通話，別人母語就是粵語，而且每個人都有自己選擇的權利，也不看看場地在哪裏」、「聽不懂那一輩子都別離開家好了，何苦了，基本的尊重都不懂。難道你聽外國歌手唱也要他/她講國語嗎？」、「尊重表演者，禮貌待人」、「澳門不嬲講粵語！聽唔明不要來！」