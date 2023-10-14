「風少」陳浚霆後台猛料備受重用　另一《愛．回家》演員被戥不值

TVB「超級富二代」陳浚霆在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「龍璟風（阿風、風少）」一角而再受到注目，最近他更在劇中孭重飛，與古佩玲的感情線幾乎佔據整個星期劇情，而「風神CP」更成為《愛回家》新一對最受網民歡迎的CP，人氣急升！

風少人氣急升！（截圖）

幾乎集集有份！（截圖）

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不止如此，陳浚霆又與江美儀、滕麗名、麥長青拍攝節目《約埋班Friend遊香港》，曝光率極高，受盡力捧。看來，陳浚霆在今年5月孖住爸爸思科全球高級副總裁兼大中華區董事長和繼母「顧老闆」顧紀筠於山頂豪宅設宴招呼高層助理總經理（戲劇製作）曾勵珍（珍姐），和星夢娛樂集團總裁何麗全與太太等，絕對是有回報的。

陳浚庭疑在山頂豪宅設宴，肥媽、胡楓外，TVB兩大高層珍姐同何麗全都有出席。（IG@mama_maria_cordero）

顧老闆在圈中人緣甚廣，與曾志偉、余安安等都好老友，曾跟陳浚霆一起合照。（IG@kooloban）

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而《愛．回家之開心速遞》中另一位靚仔演員曾展望（GM）就同人唔同命，剛迎來26歲生日的他就被網民戥唔低，上位慢，更呼喚他趕快加入劇組。現年26歲的曾展望在理工大學主修會計，無心插柳獲邀請加入《#後生仔傾吓偈》後入行，曾展望在2020年6月23日《#後生仔傾吓偈》透露，自己目前是一名七品道士。故此，他也曾於劇集裏飾演道士或跟道士有相關的角色，例如《金宵大廈2》的「陳健力」一角。擁有亮眼外形的曾展望更是曾被網民多次點名要求TVB重用的藝人之一，觀眾緣極好的他看來前途無限！

勁受網民歡迎！（IG/@randalgmm）

演技都唔錯！（IG/@randalgmm）

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