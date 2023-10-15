羅密歐與祝英台｜陳豪陳茵媺破天荒夫妻檔合作　四大賣點一定要知

無綫（TVB）重頭劇《羅密歐與祝英台》將於星期一（16日）首播，《羅密歐與祝英台》接替《你好，我的大夫》播出令觀眾都相當期待！《羅密歐與祝英台》的宣傳重點當然落在主角羅密歐與祝英台之上，今次更是陳豪和陳茵媺夫妻檔出演。真的要說一句：「陳豪今次終於唔使睇其他演員錫自己老婆啦！」



陳茵媺型到呢。（《羅密歐與祝英台》劇照）

陳豪拍劇，大家一年都總會睇一兩套，不過陳豪加上太太陳茵媺以夫妻檔出演，就真是「冇乜幾何」。如果要數兩人合作過的劇集，就只有2012年《心戰》、《天梯》。在《心戰》中陳豪和陳茵媺飾演義兄妹，在《天梯》陳茵媺亦只是飾演黃德斌的妻子，所以說，今次《羅密歐與祝英台》肯定是陳豪和陳茵媺破天荒夫妻檔合作。

陳豪陳茵媺一直十分恩愛。(ig圖片)

另外，陳茵媺與陳豪結婚後就淡出幕前，2015年結束與無綫9年之賓主關係，陳茵媺婚後專心打理家頭細務，做陳豪背後的女人，今次她相隔9年再度重現幕前，原來角色也十分有挑戰性，不同於以往乖乖女或者溫柔少婦的角色，在《羅密歐與祝英台》中陳茵媺剪了一個陸軍裝髮型、女扮男裝之餘更畫上了紋身！除了造型上有180度轉變，陳茵媺為了角色更接受訓練，整套劇都有打鬥戲、槍戰，真的是誠意滿分。

陳豪和陳茵媺夫妻檔出演。（《羅密歐與祝英台》劇照）

陳豪和陳茵媺夫妻檔出演。（《羅密歐與祝英台》劇照）

講完陳豪和陳茵媺夫妻檔，其實劇中配角周嘉洛和游嘉欣亦值得關注。前者周嘉洛早年奪得「最佳男配角」後事業就一飛衝天，走出《愛.回家》後連拍幾套劇，演技受到肯定之餘也大受歡迎。後者游嘉欣也是近年受力捧的小花，雖然演技略遜一籌，但外表搭救依然有不少捧場客，靚仔靚女配搭幾時都有市場！

周嘉洛和游嘉欣都好值得關注。（《羅密歐與祝英台》劇照）

周嘉洛和游嘉欣都好值得關注。（《羅密歐與祝英台》劇照）

而劇本也是《羅密歐與祝英台》的賣點之一。近年觀眾睇慣醫療劇、警匪片、愛情片，所以一些具奇幻元素的劇集就大受歡迎。劇集監製陳維冠炮製過《怒火街頭2》、《誇世代》、《殺手》、《新四十二章》等劇集，基本上就是卡士「有料到」而且劇本另類又易入口的類型。《羅密歐與祝英台》故事主軸，以架空世界中羅、祝兩大家族爭鬥百年的故事為背景，兩家勢成水火之外，原本應該敵對的兩位主角擦出愛火花又被棒打鴛鴦。主軸故事還是舊套路，不過就十分有新鮮感。

畫面別樹一格。（《羅密歐與祝英台》/ YouTube截圖）

好多動作戲。（《羅密歐與祝英台》/ YouTube截圖）

正呀。（《羅密歐與祝英台》/ YouTube截圖）

前文講得是「重頭劇」，原來除了卡士強勁，監製陳維冠更找來了金馬獎最佳美術設計，美術指導馬光榮擔任劇集美指一職。由以下劇照可以一睹，角色造型、場景、光影設計、運鏡這些都有與別不同的效果。

陳豪和陳茵媺都有好多動作場面。（《羅密歐與祝英台》/ YouTube截圖）

陳豪和陳茵媺都有好多動作場面。（《羅密歐與祝英台》/ YouTube截圖）

陳豪和陳茵媺都有好多動作場面。（《羅密歐與祝英台》/ YouTube截圖）