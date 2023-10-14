東張西望｜Patrick Sir主持變苦主　與太太爆喊望尋找愛犬死因

《東張西望》今晚（14日）重點講道「愛犬死因有可疑」，原來狗主正正是節目主持人之一的Patrick Sir（林溥來）和太太關宛珊（Kimmy），Patrick Sir在節目中透露曾送14歲的愛犬Don Don到狗酒店暫住，怎料成了遺憾！

Patrick Sir在節目痛哭！（截圖）

二人非常痛心！（截圖）

「點解要擺低佢？佢唔嗰度咪冇事囉？佢未住過狗酒店，第一次……佢冇得揀，但我哋幫佢揀咗，好似好對佢唔住。」面對愛犬的離世，Patrick Sir傷心落淚，他透露如「電兔」般的愛犬Don Don入住狗酒店7日後突然後肢癱瘓，經過連番手術，最終不治身亡。關宛珊更稱Don Don去世前，痛到不停地喊又曾嘔水兼不斷抽搐，但夫妻二人就無能為力：「唔知可以做啲咩嘢幫佢……」而Patrick Sir更強調接愛犬回家當天，已發現Don Don兩隻後腿己無力，並不斷哀嚎，獸醫診斷Don Don是椎間盤突出。目前二人打算採取法律，尋求真相，討回公道！

非常可憐！（截圖）

出事！（截圖）

愛犬Don Don見證二人所有重要階段！（IG/@kimmykwanb）

而早於5月19日Patrick Sir曾出Post透露：「Don Don自從喺4月中嚴重受傷後，一直留院至今。其間除咗做咗一個非常大嘅脊骨神經手術，仲要經歷幾次全身麻醉，以及多種藥物治療。已經接近一個月，前日滿心歡喜以為可以出院，點知情況反覆，又需要繼續住院，甚至再做手術。Don Don，你係我哋家庭嘅一份子，幾辛苦都好，我哋都會全力以赴，令你快啲好返，快啲返屋企，快啲同我哋去街街。」

愛犬Don Don做手術！（截圖）

二人要尋回公道！（截圖）