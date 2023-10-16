《Hands Up》曹銦玲樣子甜美　獲網民讚勁GFable似呢位前電波少女

兒童節目《Hands Up》可說是《東張西望》外，無綫另一個盛產女神的節目，因此節目除了受小朋友歡迎外，同樣亦吸引到網民的注意。繼倪嘉敏、陳若思及潘靜文等外，除了等外，最近又有一位新面口進入了網民的眼球，她就是在節目中扮演「蚌蚌公主」的曹銦玲（Natalie）。

曹銦玲在《Hands Up》裏面扮演「蚌蚌公主」。（視頻截圖）

曹銦玲畢業於TVB第31屆藝員訓練班。（視頻截圖）

曹銦玲笑容甜美。（Facebook@曹銦玲 Natalie Cho）

《Hands Up》一眾台前幕後。（Facebook@曹銦玲 Natalie Cho）

一齊去主題樂園玩。（IG@cholingggb）

曹銦玲外貌討好，尤其笑容最煞食，不少網民都說被她的甜美笑容所融化，讚她：「好Pure好True」、「好GFable」。而從社交平台中看到，曹銦玲與普通女生一樣，喜愛影靚相，而外表斯文的她，有時也會小露性感，身材同樣有睇頭。

曹銦玲外貌討好。（IG@cholingggb）

腰柔。（IG@cholingggb）

身材不俗。（IG@cholingggb）

小性感。（IG@cholingggb）

清純一面。（IG@cholingggb）

笑容燦爛。（IG@cholingggb）

勁GFable。（IG@cholingggb）

成熟打扮。（IG@cholingggb）

靚女。（IG@cholingggb）

不得了。（IG@cholingggb）

入行兩年的曹銦玲是TVB第31屆藝員訓練班學員之一，該屆由馬浚偉擔任校長。除了是兒童節目《Hands Up》主持外，曹銦玲也曾演出處境劇《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，甚有發揮。曹銦玲也曾表示除了演戲之外，唱歌是她另一個夢想。

曹銦玲曾有機會演出處境劇《愛·回家之開心速遞》。（網上截圖）

飾演「綠茶婊」小瑤一角。（網上截圖）

與吳偉豪等有對手戲。（網上截圖）

角色甚有發揮。（網上截圖）

她去年曾亮相香港電台節目《獅子山下好音樂》，談到為何會報考藝員訓練班？曹銦玲表示因為從小到大都很喜歡表演，而最大的原因是，她小時候已很喜歡看電視，當時就希望能成為劇中的角色，所以當幕前演員是她的夢想，「在中學時期，我開始接觸話劇，又會去試鏡和拍攝微電影去追尋夢想。後來於2021年，幸運有機會去報考演員訓練班，亦很幸運地成功考入，又順利畢業，現在成為了一名藝人。」

曹銦玲去年曾亮相香港電台節目《獅子山下好音樂》。（網上截圖）

曹銦玲曾表示除了演戲之外，唱歌是她另一個夢想。（網上截圖）

節目中獻唱薛凱琪的《最後最後》。（網上截圖）

唱得不錯。（網上截圖）

曹銦玲自覺考訓練班前後有很大分別，因為以前的她雖然很喜歡唱歌、表演，亦有參加不同比賽，但對自己仍然沒有太大信心，但在這個課程中，她有很多不同的經歷，學到很多不同的東西去處理自己的情感，學會把它抒發出來，所以現在不管是演戲或是唱歌，也覺得自己有進步。此外，也有網民覺得曹銦玲外貌和感覺都有點似年輕時的梁雪湄，一樣甜美可愛，希望往後她能有更多演出機會。

網民覺得曹銦玲外貌與年輕時的梁雪湄有點似。（網上截圖）

大家有覺得呢？（網上截圖）

一樣可愛。（網上截圖）