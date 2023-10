周吉佩大呻對新MV床戲好失望　顏志恆獲Fans送秘密應援巴士超感動

周吉佩(吉吉)與顏志恆今日(15日)現身沙田馬場,以煲呔帥氣造型亮相,在觀眾席投注大堂為馬迷獻唱,吉吉演唱《Just the way you are》、《你是我唯一的》等歌曲,而現場「吉s粉」都有舉牌合唱。

周吉佩即席獻唱新歌。(鄧穎琪攝)

兩人受訪時,顏志恆表示上次打扮得如此四正已是結婚時,感覺西裝不太襯自己,講到平時有冇買馬、賭博,他偏好打麻將為主,吉吉就表示買馬要請示「上級」,即他的太太,因為由老婆掌管財政大權,但笑稱自己朝著做馬主的目標進發,希望有日可以拉頭馬。

兩位今日官仔骨骨好靚仔!(陳順禎攝)

吉吉新歌MV早前推出,講到裡頭有感情戲,他說對床戲大失所望,並謂:「MV裡面個女主角我問准咗我嘅上級,佢批准我先拍。(有冇咩界線?)都有講過,佢問我會唔會有咀戲,我話你唔好成日問呢啲啦,人哋好想咀我咩?」吉吉透露去到拍攝現場見到兩間房、有床都心知不妙,工作人員突然間叫兩人瞓落床,他說:「我望一望導演,咁益我?跟住我就同導演講,你死啦,我上級應該會鬧爆,佢話唔好講咁多,其實都係係咁意瞓1分鐘就嗌醒女主角,所以冇任何接觸,都係淨係掂到頭髮。」

吉吉拍MV感情戲前,問準了老婆意見。(陳順禎攝)

顏志恆將於11月15日開音樂會,講到籌備進度,他說兩日前才定好歌單、落實嘉賓,現時練歌為主,正準備秘密武器,吉吉笑問是否邊拋鑊邊唱歌,他說:「跳火圈呀!」早前粉絲們秘密地為他準備了驚喜應援巴士,預祝生日和演唱會順利,讓他非常感動,他透露:「我嗰日完全唔知咩事,太太叫我出去影啲宣傳嘢,出到去見到一架旅遊巴喺度,粉絲坐晒入去,好感動!第一次見到自己嘅巴士,吉吉就話多啫。」他十分喜歡這份禮物。

顏志恆正積極為下月的音樂會做準備。(陳順禎攝)

顏志恆獲粉絲送上應援巴士驚喜。(Instagram:nchbenson)

《中年好聲音2》如火如荼進行中,被問有冇睇好任何參賽者,吉吉不諱言今屆整體水準都很高,但不想特別開名,覺得會對大家都唔公平,顏志恆則表示:「有個同我同姓,顏米羔,佢都唱得好好,希望佢為我哋姓顏嘅增光!」