周吉佩大呻對新MV床戲好失望　顏志恆獲Fans送秘密應援巴士超感動

周吉佩（吉吉）與顏志恆今日（15日）現身沙田馬場，以煲呔帥氣造型亮相，在觀眾席投注大堂為馬迷獻唱，吉吉演唱《Just the way you are》、《你是我唯一的》等歌曲，而現場「吉s粉」都有舉牌合唱。

周吉佩即席獻唱新歌。（鄧穎琪攝）

兩人受訪時，顏志恆表示上次打扮得如此四正已是結婚時，感覺西裝不太襯自己，講到平時有冇買馬、賭博，他偏好打麻將為主，吉吉就表示買馬要請示「上級」，即他的太太，因為由老婆掌管財政大權，但笑稱自己朝著做馬主的目標進發，希望有日可以拉頭馬。

兩位今日官仔骨骨好靚仔！（陳順禎攝）

吉吉新歌MV早前推出，講到裡頭有感情戲，他說對床戲大失所望，並謂：「MV裡面個女主角我問准咗我嘅上級，佢批准我先拍。（有冇咩界線？）都有講過，佢問我會唔會有咀戲，我話你唔好成日問呢啲啦，人哋好想咀我咩？」吉吉透露去到拍攝現場見到兩間房、有床都心知不妙，工作人員突然間叫兩人瞓落床，他說：「我望一望導演，咁益我？跟住我就同導演講，你死啦，我上級應該會鬧爆，佢話唔好講咁多，其實都係係咁意瞓1分鐘就嗌醒女主角，所以冇任何接觸，都係淨係掂到頭髮。」

吉吉拍MV感情戲前，問準了老婆意見。（陳順禎攝）

顏志恆將於11月15日開音樂會，講到籌備進度，他說兩日前才定好歌單、落實嘉賓，現時練歌為主，正準備秘密武器，吉吉笑問是否邊拋鑊邊唱歌，他說：「跳火圈呀！」早前粉絲們秘密地為他準備了驚喜應援巴士，預祝生日和演唱會順利，讓他非常感動，他透露：「我嗰日完全唔知咩事，太太叫我出去影啲宣傳嘢，出到去見到一架旅遊巴喺度，粉絲坐晒入去，好感動！第一次見到自己嘅巴士，吉吉就話多啫。」他十分喜歡這份禮物。

顏志恆正積極為下月的音樂會做準備。（陳順禎攝）

顏志恆獲粉絲送上應援巴士驚喜。（Instagram：nchbenson）

《中年好聲音2》如火如荼進行中，被問有冇睇好任何參賽者，吉吉不諱言今屆整體水準都很高，但不想特別開名，覺得會對大家都唔公平，顏志恆則表示：「有個同我同姓，顏米羔，佢都唱得好好，希望佢為我哋姓顏嘅增光！」