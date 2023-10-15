紮職2｜陳家樂一改形象演出大受好評　盤點歷年出賣大佬嘅反骨仔

最近上映的黑幫電影《紮職2》中，主角之一的陳家樂一改以往斯文陽光形象，鏟了skin head的他戲中飾演的金仔，小時候是頭號反叛份子，每次闖禍都有兄弟阿齊（黃宗澤飾）為他善後，他視為理所當然。金仔一直渴望紮職成為社團大佬，社團龍頭佑哥（黃德斌）卻看重阿齊，金仔因此心中大為不爽，最後為上位而殺死大佬，大受好評！

陳家樂一改以往斯文陽光形象。

最後為上位而殺死大佬。

今次陳家樂大受好評。

一直以來，黑幫古惑仔的電影，都有不少經典出賣大佬、反骨仔的大奸角：

1987年《江湖情》：萬梓良飾演「鄧家勇」

沉迷賭博、性格偏激，後跟社團話事人劑哥搵食，終日為出位而耍手段、拍馬屁，後不為劑哥所用而投靠對家朱老大，最終連親生父親也死在他手裏。

1987年《江湖情》萬梓良飾演「鄧家勇」。（網上圖片）

最終連親生父親也死在他手裏。（網上圖片）

1990年《喋血街頭》：李子雄飾演「細榮」

圓滑世故，為了上位不擇手段，於越南時為了一箱金條出賣背棄出生入死的好兄弟，在混戰中，他向好兄弟輝仔的頭部開槍。回到香港後，拿着黃金成為商界鉅子。

1990年《喋血街頭》李子雄飾演「細榮」。（網上圖片）

為了上位不擇手段。（網上圖片）

1996年《古惑仔之人在江湖》：吳鎮宇飾演「𡃁坤」

終極大反派，心狠手辣。餵陳浩南食春藥令他孭上「勾義嫂」罪名；玩弄權術將龍頭蔣天生踢出社團以便自己上位；殺害大佬B全家。

1996年《古惑仔之人在江湖》吳鎮宇飾演「𡃁坤」。（網上圖片）

「𡃁坤」一角深入民心。（網上圖片）

1996年《古惑仔3之隻手遮天》：張耀揚飾演「烏鴉」

金牌打手，「東星雙虎」之一，個性殘虐暴戾、不澤手段。為殺害洪興社龍頭蔣天生、叔父輩八指叔、陳浩南女友細細粒之凶手，連自己社團龍頭駱駝也下毒手。

1996年《古惑仔3之隻手遮天》張耀揚飾演「烏鴉」。（網上圖片）

「烏鴉」一樣都係深入民心。（網上圖片）

1998年《野獸刑警》：譚耀文飾演「㩒釘華」

高佬耀手下，高佬輝潛逃後，㩒釘華全面接收他的勢力地盤，賣毒品，以取代輝的地位。輝回港知道㩒釘華的所作所為便教訓他一輪，㩒釘華最後將高佬輝一刀劈死。譚耀文更憑此角獲得「第十八屆香港電影金像奬」最佳男配角獎項。

1998年《野獸刑警》譚耀文飾演「㩒釘華」。（網上圖片）

攞埋金像獎。（網上圖片）

2009年《新宿事件》：吳彥祖飾演「阿傑」

鐵頭（成龍飾）同鄉，比鐵頭更早偷渡到日本，性格膽小，不敢做非法勾當，因一次幫忙同鄉而被另一黑幫大佬斬手及毀容後性情大變，壞事做盡。

2009年《新宿事件》吳彥祖飾演「阿傑」。（網上圖片）