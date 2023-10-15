陳蕾分手一個月未知會否復合　認短期內難以恢復音樂緊密合作

陳蕾上月底突然在社交平台宣布與御用監製Mike Orange已經分手，她在限時動態寫下：「雖然好突然，但英國回來後我們確實因為一些事情而分開了。感恩所有一切。」其後她雖然有出席音樂會，不過未有受訪，並解釋是公司安排。昨晚（15/10）她再現身中環海濱音樂會，被問起分手一事，陳蕾透露二人分開約一個月，她心情OK，找不同方法陪伴自己度過低潮，人大了不再像從前沉溺負面情緒，亦盡量避免聽慘情歌。

陳蕾參與汽車品牌舉行的音樂節。（IG@mercedesbenzhk）

關於分手詳情、是否涉及第三者等，陳蕾一概不答，問到會否與Mike Orange做回朋友、見面等，她說工作上總會再見，由於男方近年負責多首陳蕾歌曲的編曲和監製工作，很多歌迷擔心分手後兩人不再合作，陳蕾直認需要時間恢復如此緊密的合作，但抖一抖也是好事。至於有冇機會與Mike Orange復合，陳蕾表示所有事情都不會講得太死。

陳蕾本來冇公開戀情，早前卻突然自爆已經分手。（IG@pantherchan）

此外，陳蕾早前在校園巡迴宣布將於下年3月開紅館演唱會，更講到激動落淚，她坦言冇想過大家反應如此熱烈，而公司亦已講明盡量滿足其要求。被問會否邀請MC張天賦、洪嘉豪等「華納三寶」成員做嘉賓，她笑說這樣會影響整個演出的氣質。