劉佩玥廣州逛10蚊店被讚貼地　網民還戲言有個部位「好大」

劉佩玥（Moon）連日身處廣州工作兼旅遊，不用工作時她便四處逛逛，被當地不少市民捕獲兼集郵，而劉佩玥亦有求必應，非常友善。

劉佩玥到廣州工作兼旅行。（小紅書圖片）

當然不少得影靚相。（小紅書圖片）

靚女。（小紅書圖片）

劉佩玥在社交平台表示：「這一次到廣州真的非常開心，非常感恩！其實我們的旅程在9月的時候已經開始準備，但出發之前發現車票庫存比較緊張，而且在我出門前一天香港掛起了風球，下大雨，不得不說我的團隊都因為措手不及的種種而緊張起來，還好，所有所有問題都被一一解決了Yeahhhh!」

劉佩玥說這一次到廣州非常開心。（小紅書圖片）

與廣州塔合照。（小紅書圖片）

劉佩玥今次廣州行這麼開心，相信其中一個原因來自於當地市民對她的熱情，在小紅書，不少廣州市民都分享在街上偶遇劉佩玥的興奮之情。其中一位小女生就上載了與劉佩玥的合照，相中劉佩玥露出甜笑和一雙大長腿，非常養眼，難怪連女仔都被她吸引。該小女生大讚劉佩玥本人真的太美辣，甜甜的美容，42吋大長腿，更笑指自言拍照時腦子一片空白，直至聽到拍好了才回過神。

劉佩玥對大家有求必應。（小紅書圖片）

小女生大讚劉佩玥太美辣。（小紅書圖片）

另外亦有網民在廣州10蚊店野生捕獲劉佩玥，大讚劉佩玥雖然晉身視后行列，但依然勁貼地，打扮服飾平民，且一點架子都沒有。有網民質疑是否本人，另一網民則戲言：「明顯是呀，咁大....塊面。」

劉佩玥廣州逛10蚊店被野生捕獲，網民讚她貼地沒有架子。（小紅書圖片）