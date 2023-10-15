有傳無綫高層會有人事變動　洪永城：要新舊融合，唔可以全新

洪永城、吳若希、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤等人出席新劇《香港人在北京》宣傳活動，席上，洪永城被爆劇中好豔福，他接受訪問時透露是因為與傅嘉莉、陳星妤均有感情戲。而提到與陳星妤嘅咀戲咀足6小時，洪永城澄清：「據我所知係場戲拍咗6個鐘，咀戲大概1小時，因為星妤嘅表達能力同大眾有少少唔同，所以大家唔明佢講咩，故事就係咁。我覺得場戲出嚟會幾靚、幾浪漫。」洪永城又表示除了床戲同咀戲之外，劇集亦有不少值得留意嘅地方，並希望大家睇完之後可以有好好嘅回憶，似乎並不來大家集中焦點在其咀戲。



吳若希表示拍完《香港人在北京》後，覺得自己十分適合喜劇。（陳順禎攝）

吳若希表示拍完《香港人在北京》後，覺得自己十分適合喜劇，洪永城認為《香港人》無論是對手，場景、劇本種種因素都可以令到觀眾真係笑出聲，而呢種劇本絕對係可遇不可求。「Jinny係幾捉到個節奏，展鵬又係，佢冷面笑匠咁。」洪永城又話當初都擔心演技太浮誇，但調整後又似乎剛剛好。

陳星妤早前透露同洪永城拍咀戲咀足6小時，洪永城話無啲咁嘅事。（陳順禎攝）

另外，提到有傳林家棟將加入無綫，雖然有關方面已否認，但問到如果有新血注入是否好事，洪永城表示：「每間公司加新血都係好事，有新嘅想法，但同時間都要新舊融合，唔可以全新。」而提到公司高層在給員工的信中提到用作品、用收視說話，洪永城表示十分認同，並謂：「無論受到幾多攻擊，最終都一定係睇收視，可以攞到觀眾嘅心，做啲好嘅劇集出嚟有水準、有深度。等如足球員，就算幾多花邊新聞，入到波就消取晒所有嘢。」

洪永城在台上玩遊戲時，被傅嘉莉撞倒。（陳順禎攝）