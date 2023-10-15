西貢結界｜男拔生曾憲哲被尋回　鬼王潘紹聰曾探秘丁利華失蹤真相

17歲男拔生曾憲哲Ｍatthew失蹤8日後被搜救人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回，而且安全無恙。不少人都表示曾憲哲得救是幸運，有網民討論對他在荒山野領失蹤8日後，仍然安全而感到意外，更直言可能與香港都市傳說「西貢結界」有關！警方在記者會上交代事件，但就只是強調「案件沒有刑事成分，呼籲市民切勿相信坊間傳言」，更「曾憲哲Ｍatthew失蹤8日」更添幾分神秘色彩。



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

救援人員連日搜索男拔生曾憲哲Ｍatthew。（警方提供）

「鬼王」潘紹聰亦曾經多次在靈異網上節目中談及「西貢結界」這個都市傳說。2005年9月11日，999報案中心收到一個救助電話，男子稱自己在西貢麥理浩徑行山時迷路，但7分鐘的對話中報案人也沒有清楚表示自己的身份與確實位置，電話中也只講了六組數字「487200」就掛斷了。期後警方搜索時發現這名失蹤男人就是反黑組警員丁利華。

「鬼王」潘紹聰在靈異網上節目中談及「西貢結界」這個都市傳說。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

在節目中丁利華的弟婦Lisa也致電潘紹聰講述當中的事情。Lisa表示，在學道期間認識了一名「睇到嘢」的女人，下課後Lisa追問這位「高人」：「如果失蹤咗嘅人你睇唔睇到？」然後這位女人望着Lisa，就說：「佢死咗啦喎。」Lisa坦言聽到後毛管戙。

潘紹聰曾經訪問過丁利華的弟婦Lisa。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

當Lisa與她同行一段時間到巴士站後，這個女人就突然轉頭捉住她的左手，說道：「你信唔信？」Lisa說：「我信。」然後這個女人就好像入了定一樣，說了一大堆數目字，說：「你捉住佢隻左手就可以行出去。」Lisa續說，這個女人見到了丁利華，也見到很多數字，也表示這個女人見到丁利華拿着一部沒有信號的舊手機，然後這個女人就說：「佢嚟咗，你有咩同佢講？」潘紹聰就問Lisa：「佢知唔知你問緊就係丁利華？」Lisa回答：「唔知㗎。」

潘紹聰到丁利華失蹤事件的行山徑。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

後來Lisa與這個女人交待丁利華家人的近況，這個女人也給了不同的反應，之後Lisa又問「她 / 他」有什麼想做，「她 / 他」就回答：「我想返屋企。」這個女人就對「他」說：「唔得，你唔可以返屋企。」因為怕「他」不肯離開。Lisa表示這個女人全程自言自語好一會，然後又表示，丁利華說了：「我冇諗到離開咗咁耐。」也表示說知道家人用了很多方法找他。

潘紹聰到丁利華失蹤事件的行山徑。（YouTube截圖 / 恐怖在線返去舊事嗰度）

【十二傳說】活生生的西貢結界傳說 入咗去就走唔返出嚟？

2005年丁利華在西貢行山失蹤，至今還沒有尋獲其蹤影。（許朝睴攝）