中年好聲音2｜劉可唱親歌都可以牽動情緒　肥媽：我幾乎死咗咁滯

TVB節目《中年好聲音2》已經進入30強的淘汰賽，今日（15日）播出一集就講到36歲的劉可在上一輪比賽中水準高超以「五盞燈」晉級。當時他還說了一句話讓評判肥媽「激到彈起」，今次卻令肥媽「哭成淚人」。

劉可即解釋：「即係前幾日感冒又咳…仲差過嗰日。」(節目截圖)

肥媽聽到後立即站起來。(節目截圖)

劉可今集選擇了《我》一曲來比賽，他誇張的表情加獨特的唱腔已經成為了特點，他一開始唱歌時是帶著笑容的，清唱完最後一句「孤獨的沙漠裡 一樣盛放的赤裸裸」後，他就已經哭成淚人了。主持車婉婉在他唱完後問他為什麼會這麼激動，而他剛回應：「因為我大學嘅時候參加歌唱比賽，我想用返呢隻代表我嘅一種態度，回想十幾年前大學時期嘅種種往事，好想喺今次更好地演繹呢隻《我》，因為佢係代表咗我哋大家嘅一種人生態度。」

劉可今集選擇了《我》一曲來比賽。(節目截圖)

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評判肥媽第一個給予評語，她擦乾眼淚後說：「佢清唱嗰段，我都幾乎死咗咁滯啦！佢唱一半我都喊啦，因為嗰個feeling，唱歌要投入同感動到自己，感動到人，因為你真係掂到我哋個心。」

肥媽又喊。(節目截圖)

而張佳添亦表示劉可是用心在唱歌：「唱完之後個情緒仲喺度擾攘，佢真係一個藝術家。」還大讚他感情、技巧都有。而周國豐則表示大讚他選擇這首歌，更指他是「無懈可撃」：「我哋好期望佢仲有咩招式會出現。」