薛家燕患黃斑病變　化身自創character「睛靈Nancy」宣傳眼睛健康

薛家燕（家燕姐）十分關注健康，早前發現視力出現問題，立即去接受檢查，檢查後確診黃斑病變。她隨即接受藥物治療，現時病情穩定。為了呼籲市民關注眼睛健康，擔任拜耳眼睛健康大使的家燕姐自創全新character「睛靈Nancy」，並委派「睛靈Nancy」登上活動車出巡港九新界，邀請市民驗眼及認識眼睛健康資訊。

薛家燕（家燕姐）十分關注健康。

家燕姐當初以為自己年紀大，出現「眼矇矇」正常不過，家燕姐表示：「我自己一直有配戴隱形眼鏡，最初以為隱形眼鏡的度數不適合，但就算換過新的隱形眼鏡亦無改善，經醫生檢查後才得知患上濕性老年黃斑病變。醫生告訴我，我的眼部血管增生嘅情況，需要接受治療，若拖延了，有可能失明。」

家燕姐當初以為自己年紀大，出現「眼矇矇」。

家燕姐囡囡珊珊（石祐珊）全程陪伴左右，讓家燕姐安心不少，也勇於接受治療。她說：「始終是雙眼，任何在眼部做的治療，未做已會怕怕，但接受治療後才發現，過程沒有想像中般可怕，幾分鐘便完成，一點也不痛。為了保護雙眼，我會一直乖乖接受治療。」

薛家燕在女兒石祐珊陪同下出席活動，分享患病經歷。

家燕姐亦分享，有朋友曾出現輕微「眼矇矇」情況卻未有正視問題，及時就醫，結果延誤至病情嚴重時才求醫，令治療變得複雜，故希望藉此提醒大家不要輕視看來輕微的眼部症狀，盡早求醫保護眼睛非常重要。非常注重眼睛健康的家燕姐就因有定期驗眼的習慣，最近因此發現有白內障的情況，幸而目前病情僅屬初期，只需定期觀察便可。

家燕姐亦分享，有朋友曾出現輕微「眼矇矇」情況卻未有正視問題。

為了呼籲市民緊跟家燕姐的步伐，及早關注眼睛健康，家燕姐自創全新character「睛靈Nancy」，並委派「睛靈Nancy」隨活動車出巡港九新界，邀請市民驗眼及講解眼睛健康知識。今日特別來到人流暢旺的旺角與眾同樂，現場反應極佳，不少市民被家燕姐感染，主動要求驗眼，家燕姐也倍感安慰。