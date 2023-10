陳法拉05年選美入行,2013年與TVB約滿後結束8年合作關係,2014年起返回美國修讀碩士學位,之後便主要在荷里活發展。轉眼已成人妻人母,41歲的法拉仍少女感十足,社交網新相更令人相當驚艷。



陳法拉2014年返回美國修讀碩士學位,之後便主要在荷里活發展轉眼已成人妻人母。(IG:@falachenfala)

陳法拉素顏似足大學生。(IG:@falachenfala)

10月16日陳法拉上載3張新相,笑稱:「Which one for the cover?揀唔到邊張做封面。」2張身穿白色deep V上衣放下長曲髮照,笑意盈盈少女感十足,但都不及第三張照片,單肩黑色禮服,貼身剪裁盡顯零贅肉S曲線,而且連身裙右側透視設計直落至臀部,疑真空上陣相當性感女人味十足。

陳法拉成國際品牌寵兒。(IG:@falachenfala)

陳法拉身穿側面透視連身裙相當性感。(IG:@falachenfala)