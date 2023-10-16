解憂雜貨店｜陳健安再演舞台劇　臨場應變超刺激感謝Fans拉隊應援

由陳健安創作主題曲《重生》的舞台劇《解憂雜貨店》載譽歸來，前晚（14日）在葵青劇院第三度公演，全場爆滿，反應熱烈。安仔再度登台又演又唱，事後他透露演出期間發生小插曲，成功執生，順利完成。安仔歌迷會「本原族」的「族人」（歌迷）搶飛成功，拉隊捧場，還預早送上應援點心到後台為團隊打氣，安仔表示感動。

安仔再度登台又演又唱。

改編自日本作家東野圭吾同名小說的《解憂雜貨店》，以浪矢爺爺經營的雜貨店為主軸，講述自我救贖，在絕處裏尋希望的故事。中英劇團曾於2018年及2022年兩度在港公演粵語版，大獲好評。今年載譽歸來重臨葵青劇院，合共演出二十場，前晚在葵青劇院開鑼。戲劇主題曲《重生》由陳健安作曲，他在劇中飾演為追尋音樂夢而拼搏的「松岡克郎」，與爸爸之間的約定打動不少觀眾。

首場完結後，安仔表示雖然去年已演出過一次，但今次臨出場前仍會緊張至心跳加速，直至踏上舞台，緊張感隨之消退。他坦言雖然演出中途遇上突發事情，不過總算順利完成。安仔說：「劇場就係大家即時應變，有睇嘅人就明。觀眾反應比我想像中熱烈，有啲位要同大家互動，一嗌出嚟啲人已經叫。有好多歌迷嚟支持，多謝歌迷嘅應援物，演員朋友都話好好食。」

安仔感激大家支持。

安仔於2018年以作曲人身份參與《解憂雜貨店》，2022年兼任演員出演滿腔熱血、為追尋音樂夢而努力拼搏的「松岡克郎」。今年再度參演，他直言感動依舊並說：「尤其係唱歌畀大家聽，我有啲Moment係特別壯烈，我自己都覺得好感動。」安仔好友吳嘉熙（Cheronna）、《重生》編曲及監製賴映彤，師弟蔡浩然（Scott）亦有前來捧場。騷後，安仔更特意到場外與歌迷大合照，獲歌迷打氣高呼：「克郎，加油。」他亦「克郎」上身，向大家90度鞠躬，認真回應：「我會好好加油！」