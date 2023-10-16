谷村新司病逝｜曾任譚詠麟音樂特輯嘉賓　合唱《愛在深秋》成經典

日本殿堂級歌手谷村新司所屬事務所今日宣布，谷村新司在本月8日已東京一間醫院裏病逝，享年74歲，喪禮亦已於昨日（15）舉行，僅邀親友出席。

日本殿堂級歌手谷村新司離世，享年74歲。（視覺中國）

譚詠麟、谷村新司和趙容弼在節目中猜枚。（網上截圖）

譚詠麟、谷村新司和趙容弼玩得好開心。（網上截圖）

當時譚詠麟、谷村新司和趙容弼都好年輕。（網上截圖）

谷村新司與香港樂壇關係密切，譚詠麟、張國榮、張學友、羅文、梅艷芳及郭富城等亦曾改編他的作品。谷村新司更於1984年與譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創立PAX MUSIC（音樂的和平世界）。

譚詠麟、谷村新司和趙容弼非常老友。（網上截圖）

譚詠麟、谷村新司和趙容弼邊歎啤酒邊傾偈。（網上截圖）

谷村新司和趙容弼還學譚詠麟講廣東話，非常搞笑。（網上截圖）

而在1988年播映的譚詠麟電視特輯《友情一線牽》裏，就雲集了港、日、韓3地群星。其中一集，譚詠麟更邀請到《愛在深秋》韓文原唱趙容弼和日文版主唱谷村新司擔任嘉賓，此幕可謂相當經典。

譚詠麟、谷村新司和趙容弼3語合唱《愛在深秋》。（網上截圖）

譚詠麟。（網上截圖）

谷村新司。（網上截圖）

趙容弼。（網上截圖）

節目中，3人打破語言隔膜，一齊坐在舞廳邊猜枚、邊歎啤酒邊傾偈，Chill到爆。譚詠麟分享3人的相識經過，指於1984年他們在東京的後樂園舉行了一個《亞洲和平音樂節》，當時的口號就是以音樂會友，亞洲為一體，「我覺得好的歌就係唔會分地方性的界線，一啲好歌係可以衝破不同的語言和國籍。好歌可以帶畀我們同一樣的感受。」話畢，谷村新司和趙容弼都點頭表示認同，還一齊用廣東話學譚詠麟說「感受」，非常搞笑。最後3人更3語合唱《愛在深秋》，成為經典中的經典。