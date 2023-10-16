《龍貓》續集即將上映呢度睇！　宮崎駿與吉卜力工作室：限時30日

宮崎駿與吉卜力工作室炮轟了新作《蒼鷺與少年》，亦將於今年12月上映，令吉卜力迷充滿了期待。最近宮崎駿與吉卜力工作室也為大家帶來令人興奮的消息，被稱為《龍貓》續集（或《龍貓2》）的《梅與小貓巴士》（Mei and the Kitten Bus，めいとこねこバス）將於11月播出！



《龍貓》續集（或《龍貓2》）的《梅與小貓巴士》（Mei and the Kitten Bus，めいとこねこバス）將於11月播出！（網上圖片）

吉卜力美術館又播《梅與小貓巴士》啦！（網上圖片）

《梅與小貓巴士》曾於2003年於吉卜力美術館上映，但當時該片只限於館內欣賞，亦沒有對外公開，所以在吉卜力迷之間成為了最受熱捧的作品，也因此為他們造訪吉卜力美術館原因之一。

《梅與小貓巴士》是《龍貓》延伸動畫。（網上圖片）

據知《梅與小貓巴士》並非常態，而吉卜力工作室也表示今次只會播出一個月時間，然後12月就會播放另一套短篇動畫《買下星星的日子》。而家買機票應該趕得切？

《梅與小貓巴士》是《龍貓》延伸動畫。（網上圖片）

《梅與小貓巴士》故事概要：

故事為吉卜力1988年動畫《龍貓》的小續篇。在《龍貓》裡的角色「草壁梅」（草壁メイ）某日於外面玩耍時，碰到了一陣像是動物一般、彷彿有自我意識的奇怪旋風。被怪風嚇了一跳的梅趕緊跑進屋內避難、但那陣風也跟隨梅一起鑽進了屋內。之後梅才發現原來怪風的真面目是跟其它貓巴士（ねこバス）走散、體形還很小的小貓巴士（こねこバス）。梅為了安撫有些受到驚嚇的小貓巴士，請小貓巴士吃了好吃的牛奶糖，並立刻跟它成了好朋友。

在當天晚上，小貓巴士讓梅坐在它自己身上，與她一同在天空遨翔。過不久梅看到天空中陸陸續續出現其它龍貓與貓巴士，之後便與它們一起到森林中集合，並且遇見了之前拿著梅家裡雨傘的大龍貓。