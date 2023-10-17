王祖藍搵鄧紫棋拍片做金魚嘴被彈　真實身高意外曝光不足1米6？

出名扮嘢叻的王祖藍，曾多次模仿鄧紫棋（G.E.M.），當年更憑在內地節目《百變大咖秀》中神模仿對方唱《存在》而成功打入內地市場，兩人亦因此結緣。

G.E.M.在節目中笑指祖藍模仿了她很多次。（網上截圖）

究竟邊個先係真正的G.E.M.。（網上截圖）

呢個係正版。（網上截圖）

呢個係老翻。（網上截圖）

祖藍和G.E.M.近年都同樣主攻內地市場，雖然範疇不同，但不時也會在綜藝節目中同框，例如在最近的內地節目《時光音樂會》中，兩人就一起回顧了該段經典模仿片段，已為人父的祖藍自己看回都感到尷尬，笑言：「現在都不敢給女兒看了。」

學G.E.M.飆高音。（網上截圖）

最後唱到暈低，呢幕成經典。（網上截圖）

祖藍自己翻睇都覺得尷尬，（網上截圖）

兩人私下老友鬼鬼，近日還一齊在社交平台拍片，片中祖藍畫了一條魚，一眨眼就變了G.E.M.出來，之後他們一起做出G.E.M.的招牌表情「金魚嘴」，但真的無對比無傷害，網民大讚G.E.M.可愛，而祖藍則被彈醜樣，取笑他似「水滴魚」。而最好笑的是，無論祖藍如何努力模仿，都做不出G.E.M.的可愛效果，還要非常滑稽，G.E.M.站在旁邊看著都忍不住大笑。

王祖藍近日搵嚟G.E.M.一齊拍片。（小紅書截圖）

一齊做「金魚嘴」，（小紅書截圖）

無比較無傷害，G.E.M都忍唔住笑。（小紅書截圖）

仲慘遭網民取笑似「水滴魚」。（小紅書截圖）

除此之外，網民另一焦點則落了在二人的身高差上，雖然官方顯示祖藍和G.E.M.的身高分別是162CM和157CM，但片中目測祖藍身高似與G.E.M.相約，甚至更矮少少，有網民指G.E.M.穿了高跟鞋，但也有網民留意到祖藍也穿了厚底運動鞋，故懷疑祖藍應該不過160CM高。亦有網民覺得二人應該一樣高，並笑言要除鞋量一量才知真相。

點學都無G.E.M.做得咁可愛。（小紅書截圖）

身高意外成為焦點。（小紅書截圖）

究竟邊個比較高？（小紅書截圖）

網民都有這個疑問。（小紅書截圖）