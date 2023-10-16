谷村新司病逝｜鄭國江為關正傑《星》填詞　親撰手寫信悼念極有心

著名歌手谷村新司在本月8日離世，終年74歲；其喪禮在昨日（15 日）低調舉行，只有家人出席。谷村新司多首經典歌曲都被香港歌手翻唱，包括歌曲《昴》被關正傑翻唱改編為廣東歌《星》，張學友、羅文、梅艷芳、陳百強等都曾經翻唱谷村新司歌曲，包括《遙遠的她》、《號角》、《孤身走我路》、《旅程》等。

日本殿堂級歌手谷村新司離世，享年74歲。（視覺中國）

著名填詞人鄭國江當年親手操刀將《昴》改編為《星》。今谷村新司逝世，鄭國江以兩封手寫信表達惋惜之情，信中寫道：「收到谷村新司離世的消息，心裏感到十分惋惜，以後再沒機會欣賞到他的新作了。我到底為他作的曲寫過多少首詞，真的沒統計過，應該不多，但有一首是記憶猶深的。為羅文寫《號角》時，根本對作曲家沒有印象，也不知是谷村新司的作品，祇是依旋律寫成一首對戰爭感覺的歌詞。歌曲面世後，反應是正面的。跟住，過了一段時間，寶麗金交來一首歌，我發現旋律是我填過的《號角》，我推辭了，真的不想一曲兩寫。但唱片公司方面很堅持，他們說谷村新司點名要我寫，（存疑）我祇好接下來，但希望他們提供原作詞意中譯本給我參考。結果，關正傑的《星》出來了。原來日文原詞的歌名『昴』就是北斗星的意思！ 16/10/2023 鄭國江」