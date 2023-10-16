古天樂辦53歲生日派對提早與粉絲慶祝　自爆收「老婆」投訴

影帝古天樂（古仔）將於下周六（21日）迎來53歲牛一，前晚他特意在沙田舉行聖誕生日派對，延開60席，與粉絲提早慶祝，由於疫情關係，古仔已經有3年時間沒有與粉絲好好慶祝一番，故這晚大家都玩得非常盡興，古媽媽亦有出席。

古天樂舉行生日派對與粉絲提早慶祝53歲牛一。（小紅書圖片）

馮素波也獲邀出席。（馮素波Facebook）

玩得好開心。（馮素波Facebook）

據指，古仔今次生日派對除了與粉絲相聚外，也邀請了不少前輩藝人和長輩們出席，包括胡楓、馮素波、佘詩曼媽媽、吳君如媽媽以及監製徐遇安等。馮素波在派對後，亦上載與壽星仔的合照，相中二人緊緊抱住，並留言：古仔，謝謝你，對我們的溫馨和支持。祝你生日快樂，萬事如意！」

大家同壽星仔合照留念。（馮素波Facebook）

古仔非常愛錫粉絲。（小紅書圖片）

呢位老婆應該暈了。（小紅書圖片）

古仔亦於台上感觸表示過去3年大家都經歷了很多，經歷要戴口罩的日子，恭祝大家最緊要身體健康，而他在電影《明日戰記》上映之後，亦多了很多老婆。其後，心情大靚的古仔，繼續講不停，自爆每日都會在粉絲的討論區留言，但居然傳出有人冒認他，又質疑他是否AI，他強調其實是他本人。古仔又表示大家的留言，他都有看到亦有回覆，但有些直接寫情信給他，例如投訴他為何「老公」不理「老婆」、或為何欺騙對方感情等等這些，他真的沒有辦法回覆。

古仔離場時被大批粉絲包圍。（小紅書圖片）

他都有求必應。（小紅書圖片）

笑住走，心情非常好。（小紅書圖片）

連媽咪都夠膽笑。（小紅書圖片）

而在切蛋糕時，粉絲和賓客齊齊唱生日歌送給古仔，惟人人都唱到甩Beat，古仔搞笑說：「你們看看我媽咪，成個利孝和夫人咁站在蛋糕前面，等你們唱歌，但你們唱成這樣！」笑爆全場。之後古仔又輪流同賓客大合照，生日願望是身體健康，大家珍惜眼前所有和珍惜每一天。

古仔在生日會上嘉許一班義工。（小紅書圖片）

仲有小朋友表演助興。（小紅書圖片）