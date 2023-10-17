與林峯合體出新歌　吳卓羲自爆：我得兩個偶像一個叫林峯

吳卓羲（Ron）和林峯（Raymond）這對好兄弟，入行至今相識20多年感情依然咁好未變過，2人當年獲無綫力捧，同是「奧運六星」成員，其後拍攝《大唐雙龍傳》更成為他們「2R」的代表作，至今仍令人回味無窮。

吳卓羲和林峯相識至今感情仍非常好。（網上截圖）

吳卓羲和林峯拍攝《大唐雙龍傳》成為好友。（網上截圖）

成為２人的代表作之一。（網上截圖）

呢幕好經典。（網上截圖）

當時大家都很年輕。（網上截圖）

雖然離開無綫後，吳卓羲和林峯各有發展，但私下關係仍非常密切，早前合體亮相內地綜藝節目《披荊斬棘2》，更隨即勾起不少觀眾集體回憶。在影視方面，2人可謂合作無間，但音樂上的合作就可謂比較少，最多都是如在《披荊斬棘2》裏一班人唱。

２人曾在內地綜藝節目《披荊斬棘2》同台獻唱。（網上截圖）

同場還有陳小春和溫兆倫。（網上截圖）

唱歌對林峯沒有難度。（網上截圖）

吳卓羲近年唱功也進步不少。（網上截圖）

而近日卻傳出一個震撼彈，據指2人將於明日（18日）推出首支合唱國語歌《友情未完》。消息一出，粉絲即時為之興奮，表示非常期待，又找回2人的訪問片來看，其中一段吳卓羲就講到：「其實我偶像只有兩個，第一個就係劉德華，第二個叫林峯。」林峯聞言即受寵若驚「哇」了一聲，並笑言：「你咁客氣嘅！」場面搞笑。網民笑言今次能同偶像合唱，相信吳卓羲都非常開心。亦有網民黃宗澤上身，搞笑留言：「唱歌唔預我？」

２人之前合體接受訪問。（小紅書截圖）

吳卓羲自言只有兩個偶像。（小紅書截圖）

第一個是劉德華。（小紅書截圖）

第二個就是林峯。（小紅書截圖）

嚇林峯一跳。（小紅書截圖）

２人相當老友。（小紅書截圖）

雖然當年吳卓羲歌喉被彈，但經過多年登台訓練，現時已進步不少，《別怪她》至今仍非常受歡迎。至於林峯就不用多說，本身是歌手，唱過《愛在記憶中找你》、《愛不疚》、《如果時間來到》、《幼稚完》等不少經典，故粉絲們都非常期待２人今次合作。