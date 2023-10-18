章小蕙英語朗讀莎劇名著獲讚　有粉絲要求用國語︰多少人聽懂？

未知現時還有多少香港人記得昔日的話題女王，鍾鎮濤前妻即前「B嫂」章小蕙（Teresa）？Teresa在2006年移居美國後，曾擔任荷里活電影監製，後來消失在大家的目光下。

Teresa在小紅書有近150粉絲。（網頁截圖）

原來Teresa 幾年前己經搬到上海，2020年12月就開了內地的「小紅書」帳號，介紹各種扮靚心得以至心靈雞湯，當然還有直播帶貨。Teresa在小紅書有近150粉絲，她們都對Teresa的推介和品味讚不絶口，說是「old money」的貴族品味，不是暴發戶能比得上。

Teresa經常分享扮靚心得，想像她如此高貴美麗，click進她的網店有齊各種推介的扮靚用品。（網頁截圖）

而Teresa 的品味確是與眾不同，其他人開直播就是賣貨、賣貨和賣貨，她開直播賣貨之餘，可以是用英文朗讀莎士比亞名著《威尼斯商人》，看她的直播都會覺得自己品味變高級。不過在一片讚美聲音下，依然有零星不滿，就像日前在陳奕迅演唱會般有觀眾叫Eason「講國語」，Teresa的直播觀眾中，也有人留言：「不能（講）國語嗎？多少人聽懂？」

有位身處意大利的觀眾，提議Teresa講國語，不過大部份都非常欣賞她的英語發音。（網頁截圖）

而絶大部份Teresa粉絲就非常所賞她，大讚她的英式口音好好聽，還提議她開英語補習班，說：「要是開個英文補習班，估計也能暴富。」章小姐會否考慮做「補習女王」呢？