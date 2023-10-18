何超蓮竇驍睇網球賽被同場靚仔泳將搶鏡　22歲張翼祥191cm顏值高

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮在今年4月與內地男星竇驍於峇里島舉行世紀婚禮，婚後二人各有各忙，竇驍忙着拍攝新劇，而超蓮亦要四圍飛拍攝內地綜藝節目。日前兩公婆獲邀觀賞上海ATP1000網球大師賽，兩人以黑白造型上陣，非常合襯，有網民在現場捕捉到他們的身影。相中所見，何超蓮同竇驍有講有笑，同場還有Janice Man（文詠珊）、內地超模王詩晴等，當中有一位靚仔小鮮肉就成功搶鏡，網民紛紛留言打探他的身份！

何超蓮同竇驍獲邀觀賞上海ATP1000網球大師賽，兩人以黑白造型上陣，非常合襯。（微博@Armani阿瑪尼）

有網民在現場捕捉到他們的身影。（小紅書圖片）

當中有一位靚仔小鮮肉就成功搶鏡，網民紛紛留言打探他的身份！（小紅書圖片）

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原來這位小鮮肉是中國游泳運動員張翼祥，現時效力浙江游泳隊。現年22歲的張翼祥年紀輕輕已多次出征泳壇，他曾在2017年全國游泳錦標賽男子400米個人混合泳中位列第二，在男子400米混合泳中獲得第三，現時在內地名校同濟大學就讀的他，今年3月代表學校出戰第21屆中國大學生游泳錦標賽，獲得男子丁組200米仰泳金牌、200米個人混合泳金牌、4×100米混合泳接力銀牌、4×200米自由泳接力銀牌，是目前中國泳壇十分看好的新人之一。

中國游泳運動員張翼祥。（IG圖片）

高大靚仔。（微博@Armani阿瑪尼）

張翼祥不但在賽事中憑出色表現獲得優異成績，更因高大靚仔的外形引來外界關注。當日獲邀睇網球賽的張翼祥，身穿Armani連身褲，盡顯高䠷身材。從網民曬出的照片所見，雖然張翼祥低頭玩電話，但仍成功吸引大家關注，紛紛留言問道：「這是誰好帥啊！」身高191cm的張翼祥，濃眉大眼，練出6舊腹肌的他擁有完美倒三角身材，外形亮眼的他更獲不少品牌青睞，他曾為Calvin Klein拍攝廣告宣傳片，備受關注，不過張翼祥態度就十分謙虛：「最近好多人關注我，謝謝大家的稱讚，但是我不是網紅，我只是一個很普通很普通運動員，可能沒有什麼很好的天賦，也沒有很強的實力，每天在為了自己的小目標而努力，不需要被這麼多的關注，希望大家不要再發我的照片來引起關注了，謝謝大家。」

曾為Calvin Klein拍攝廣告宣傳片。（影片截圖）