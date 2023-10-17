四大天王只欠黎明同日現身　郭富城大感興奮：好事！正啊！

郭富城今日（17日）現身支持好友星級舞蹈總監Sunny Wong舞蹈學校開幕典禮，城城更送上一幅親筆題字的書法作賀禮，而孫佳君、何麗全、小美、麥秋成等都有到場祝賀。

郭富城現身支持好友星級舞蹈總監Sunny Wong舞蹈學校開幕典禮。（梁碧玲攝）

城城在接受訪問時表示自己與Sunny相識幾十年，兩人自舞蹈藝員訓練班已經認識更成為好友，後來Sunny更成為城城的專屬排舞師，更指對方一直是自己的好老師。提到收到城城的親自題字的書法，Sunny坦言非常感動，並指兩人的感情非筆墨能形容，在旁的城城直言必須帶囡囡到Sunny的舞蹈學校學跳舞。

城城送上一幅親筆題字的書法作賀禮。（梁碧玲攝）

城城透露今年籌備三輯演唱會，11月1日亦會展開內地演唱會，已經密鑼緊鼓籌備當中。講到四大天王當中的劉德華及張學友都同日現身，城城笑言：「好事啊！正啊！過去幾年有好多嘢都做唔到，今年過返正常生活嘅時候，工作就順理成章做返自己嘅工作。」

另外，城城表示今年會重拾賽車比賽，稍後都會參加在內地及澳門舉行的70週年格蘭披治大賽，同時都會為慈善基金籌款。問到城城可會開設舞蹈學校，城城希望將來能夠開設畫廊，至於可會親自教班，城城笑言：「你唔好玩我啦，我都係搵人教，邊有資格。但我覺得藝術呢樣嘢係發自內心，只要自己鍾意嗰樣嘢，我覺得肯去不斷學習，不斷去寫、去改，會做到自己喜歡嘅作品。」