愛回家｜謝芷倫老公身份終曝光　富貴少奶力撐另一半參選區議員

現年35歲的謝芷倫 （Jan）憑無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中飾演大小姐秘書Mandy林美香一角，成功入屋，可是她的角色已於年前跟大家告別，令不少劇迷都十分掛念她。2021年12月謝芷倫突然在IG宣布結婚， 她post出與新婚老公的合照，並寫道：「Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me. （多謝你完美了我的生命，你是神給我最好的禮物。）」獲得一眾網民的恭賀和祝福。不過當時她並未有公開老公的身份和正面照，只透露是比自己年長幾年的圈外人。

謝芷倫於2021年12月宣布結婚。(ig圖片)

婚後謝芷倫過住富貴少奶奶生活，行事相當低調，鮮有與老公公開放閃。原來她的老公是香港新方向的馬志恆，今年將會出戰參選九龍城南選區區議會選舉。他於昨日正式報名，身為他老婆的謝芷倫亦有現身陪伴，以行動支持老公參選。謝芷倫事後接受傳媒訪問時表示知道老公即將為選舉工作而忙碌，自己一定會全力支持對方，做老公真正背後的女人。她又透露會做義工幫老公手一起派傳單，也會煲多些湯水給老公飲。

謝芷倫全力支持老公參選區議會。(資料圖片)