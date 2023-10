愛回家｜謝芷倫老公身份終曝光　富貴少奶力撐另一半參選區議員

現年35歲的謝芷倫 (Jan)憑無綫(TVB)處境喜劇《愛.回家之開心速遞》中飾演大小姐秘書Mandy林美香一角,成功入屋,可是她的角色已於年前跟大家告別,令不少劇迷都十分掛念她。2021年12月謝芷倫突然在IG宣布結婚, 她post出與新婚老公的合照,並寫道:「Thank you for making my life complete! You are the best gift God has given me. (多謝你完美了我的生命,你是神給我最好的禮物。)」獲得一眾網民的恭賀和祝福。不過當時她並未有公開老公的身份和正面照,只透露是比自己年長幾年的圈外人。

謝芷倫於2021年12月宣布結婚。(ig圖片)

婚後謝芷倫過住富貴少奶奶生活,行事相當低調,鮮有與老公公開放閃。原來她的老公是香港新方向的馬志恆,今年將會出戰參選九龍城南選區區議會選舉。他於昨日正式報名,身為他老婆的謝芷倫亦有現身陪伴,以行動支持老公參選。謝芷倫事後接受傳媒訪問時表示知道老公即將為選舉工作而忙碌,自己一定會全力支持對方,做老公真正背後的女人。她又透露會做義工幫老公手一起派傳單,也會煲多些湯水給老公飲。

謝芷倫全力支持老公參選區議會。(資料圖片)