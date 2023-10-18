香港人在北京｜吳若希蔡潔正面開火戲味足　陳星妤內衣外著嗌尷尬

無綫《香港人在北京》自播出以來成功掀起話題，昨晚（17日）播出的第7集更是好笑又充滿火藥味。劇情講述港仁（陳展鵬飾）和老婆Helen（吳若希飾）以及港仁舊相好蘇菲（蔡潔飾）的3角關係也開始進入戲肉，且火藥味非常濃。

吳若希同蔡潔大鬥法。（大會提供）

吳若希同蔡潔大鬥法。（大會提供）

蘇菲以文創園顧問身份默默為港仁分憂解難，惹來Helen醋意頻生。昨晚Helen建議在文創園開設的港式茶記鬧出大麻煩，蘇菲暗中出手幫忙解圍，知道真相後的Helen問蘇菲：「點解要幫我？」蘇菲即以挑機口脗回應：「我幫港仁咋！」及「做咩呀？你唔鍾意我哋行得咁埋呀？」不甘示弱的Helen除暗寸蘇菲似烏蠅趕極唔走，更宣示主權謂：「我同我老公嘅感情好好，十號風都打唔甩！」句句有骨落地，戲味十足。

蔡潔句句都夭心夭肺。（大會提供）

吳若希都句句有骨，最緊要係咩？最緊要係要笑住咁有骨落地。（大會提供）

另外，飾演時裝直播主淼淼的陳星妤，獲品牌方邀請擔任模特兒，惟簽約後才發現是騙局，品牌方要求她穿性感內衣進行直播，否則要賠償100萬元。淼淼不願賠錢，靈機一觸下決定將性感內衣外穿化解危機，畫面惹笑。

陳星妤誤墮騙局，被屈着性感內衣。（大會提供）

陳星妤以內衣外穿化解危機！（大會提供）

平時以靚女見稱嘅陳星妤，估唔到演起喜劇上嚟都幾過癮！（大會提供）

首次挑戰喜劇的陳星妤，今次放低女神包袱以搞笑造型演出，她受訪時笑言：「拍攝時都幾緊張，因為（件內衣）都真係幾貼身，所以都好尷尬，但呢場戲好好笑同埋好好玩，現場工作人員都笑晒！」對於首度挑戰喜劇，陳星妤表示：「我經驗唔太多，原來演喜劇要用到嘅Energy係好大，都幾考起我，好開心可以嘗試演喜劇。」

陳星妤以內衣外穿化解危機！（大會提供）