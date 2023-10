由陳豪與太太陳茵媺(Aimee)夫妻檔演出的TVB新劇《羅密歐與祝英台》在日前首播,雖然陳豪現時身處深圳拍攝新劇《企業強人》,但都未有錯過首播。原來陳茵媺帶埋三個仔女陪陳豪一起到深圳開工,一家五口更齊齊整整在電視機前收看首播。而既是愛妻號又是好爸爸的陳豪,亦趁着拍攝空檔,陪伴老婆同仔女,日前陳茵媺曬出一家人一起溜冰的溫馨照,並寫道:「Mommy and her 3 baby ducklings ! Term break is finally here and can visit Daddy !!!!(媽媽和她的三隻『鴨仔』!終於放假可以去探爸爸了!)」

由陳豪與太太陳茵媺(Aimee)夫妻檔演出的TVB新劇《羅密歐與祝英台》在日前首播。(IG@aimeechan_official)

原來陳茵媺帶埋三個仔女陪陳豪一起到深圳開工。(IG@aimeechan_official)

相中所見,陳茵媺帶仔女到深圳萬象城溜冰場溜冰,她還踎低幫囝囝着鞋,相當貼心。而陳豪亦攬實寶貝仔女合照,一家人團聚非常溫馨!

溫馨!(IG@aimeechan_official)