林盛斌受陳奕迅「講國語」爭議影響　佛山開騷被提醒：記得講國語

陳奕迅(Eason)《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》上周五(13日)於澳門站發生小插曲,台下突然有觀眾大嗌「講國語」,陳奕迅聽後沒有應觀眾要求,反而先以泰文打招呼,再用英文堅持立場:「I love speaking whatever the way and language I want. (我喜歡用我想要的方式或語言說話。)」台下即時響起一片歡呼聲。陳奕迅又說:「其實你聽唔明咪算囉!」

陳奕迅在台上發表感言時,台下突然有觀眾大嗌「講國語」。(影片截圖)

解釋。(影片截圖)

陳奕迅反擊惹來大批中港網友討論,不少網友都支持陳奕迅在澳門講廣東語無不妥,又指「命令」偶像講普通話欠尊重禮貌;另有網友則認為台下觀眾只是搞氣氛,講普通話沒甚麼大不了。陳奕迅事件廣獲媒體報道,惹來爭議,也頓時挑起部分網友神經。早前姚樂怡返佛山用普通話拍片,便被指既不流利,佛山人又主要講廣東話,不如用返母語拍片,而姚樂怡亦應要求,最新一條片講返廣東話。

姚樂怡最新一條片講返廣東話。(小紅書)

而林盛斌(Bob)竟也被「陳奕迅之亂」影響,日前林盛斌用廣東話拍片宣傳佛山棟篤笑,卻有網友意有所指提醒:「小心比(俾)人叫你講普通話,唔講又比人網暴你」、「小心俾人叫你"講普通話"」、「講國語(狗頭保命)」、「記得講國語」。

有網友在Bob片段下意有所指留言,叫他記住講國語。(抖音)