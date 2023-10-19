林盛斌受陳奕迅「講國語」爭議影響　佛山開騷被提醒：記得講國語

陳奕迅（Eason）《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》上周五（13日）於澳門站發生小插曲，台下突然有觀眾大嗌「講國語」，陳奕迅聽後沒有應觀眾要求，反而先以泰文打招呼，再用英文堅持立場：「I love speaking whatever the way and language I want. （我喜歡用我想要的方式或語言說話。）」台下即時響起一片歡呼聲。陳奕迅又說：「其實你聽唔明咪算囉！」

陳奕迅在台上發表感言時，台下突然有觀眾大嗌「講國語」。（影片截圖）

解釋。（影片截圖）

陳奕迅反擊惹來大批中港網友討論，不少網友都支持陳奕迅在澳門講廣東語無不妥，又指「命令」偶像講普通話欠尊重禮貌；另有網友則認為台下觀眾只是搞氣氛，講普通話沒甚麼大不了。陳奕迅事件廣獲媒體報道，惹來爭議，也頓時挑起部分網友神經。早前姚樂怡返佛山用普通話拍片，便被指既不流利，佛山人又主要講廣東話，不如用返母語拍片，而姚樂怡亦應要求，最新一條片講返廣東話。

姚樂怡最新一條片講返廣東話。（小紅書）

而林盛斌（Bob）竟也被「陳奕迅之亂」影響，日前林盛斌用廣東話拍片宣傳佛山棟篤笑，卻有網友意有所指提醒：「小心比（俾）人叫你講普通話，唔講又比人網暴你」、「小心俾人叫你"講普通話"」、「講國語（狗頭保命）」、「記得講國語」。

有網友在Bob片段下意有所指留言，叫他記住講國語。（抖音）