向太發揮富婆本色直播轉賣Hermès名牌手袋　竟索價呢個數震驚網友

現年64歲的向太陳嵐去年首次加入內地盛行的直播帶貨行列，開播獲10萬人湧入收看，狂賣出3億元商品，成績驕人可謂新一代帶貨女王。雖然向太曾因成績太好與合作平台鬧翻，兒子向佐又她在直播間與網友爆衝突，但仍無阻向太帶貨決心。而原來向太近日已由賣平民貨轉賣奢侈品，引起網友嘩然。

向太直播成績愈來愈好。（抖音）

向太近日開直播轉行高檔路線，熱愛名牌的她今次賣的是各款名牌手袋，各款GUCCI、LV手袋索價由近萬至逾兩萬元不等，其中最震驚網友的便是向太重點推介的全新Hermès手袋，要價為近120萬人民幣，令不少網友笑言自嘲：「買不起」、「沒感覺好看，除了貴，還不如普通的老花之類的，可能因為我窮」。片中向太介紹這款Hermès手袋「貴在稀有，配幾千萬貨也未必拿得到。」

向太直播賣Hermès手袋，要價為近120萬人民幣。（抖音）

向太為了賣奢侈品特意開設了「向太奢品」抖音，至今已收12萬收穫12萬粉絲追蹤。她又拍片談到30多歲時是CHANEL忠粉，入店會豪氣落單「這家店我所有的款都要了。」又會全球飛誓要買到心儀手袋。向太昨日（19日）拍片感謝粉絲支持，網友卻錯重點紛紛留言問向太借錢，「向太 你可以莫名其妙 無緣無故的給我兩萬塊錢嗎」、「媽媽可以無緣無故給我1000萬嗎」、「我大膽問向太，你敢給我10萬塊嗎，你敢給我就敢收」、「向太 可以給我轉20萬嗎」。

向太轉賣奢侈品。（抖音）

向太開新抖音帳號賣奢侈品。（抖音）