《博愛SO ME SHOW MUSIC》陣容豪華　MC張天賦、COLLAR等同台演出

紅館演唱會固之然好睇，但戶外音樂會亦不差。試想想微風吹拂臉龐，一手拿着啤酒、可樂，另一手拿着熒光棒跟隨節奏揮動也相當不錯。再過一個月，竹翠公園就會舉行專為年輕人而設的《博愛SO ME SHOW MUSIC》，陣容包括Dear Jane、Jay Fung馮允謙、MC張天賦、COLLAR、陳蕾、ToNick等十多個單位！



11月18及19日，博愛醫院主辦首個大型戶外慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》，並於AXA x WONDERLAND （安盛 x 竹翠公園）舉行， 一眾當紅歌手表演陣容鼎盛。

11月18及19日，博愛醫院主辦首個大型戶外慈善音樂會《博愛SO ME SHOW MUSIC》，並於AXA x WONDERLAND （安盛 x 竹翠公園）舉行， 一眾當紅歌手表演陣容鼎盛， 超過30個表演單位參與演出，音樂會收益全數撥捐博愛醫院青少年服務，令音樂會別具意義。

《博愛SO ME SHOW MUSIC》陣容強大，包括Dear Jane、Jay Fung馮允謙、MC張天賦、COLLAR、陳蕾、ToNick、岑寧兒、梁釗峰、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、AnsonBean、Cloud雲浩影、N9、麗英等等。

《博愛SO ME SHOW MUSIC》陣容強大，包括Dear Jane、Jay Fung馮允謙、MC張天賦、COLLAR、陳蕾、ToNick、岑寧兒、梁釗峰、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、AnsonBean、Cloud雲浩影、N9、麗英等等，當紅偶像齊集，吸引年青樂迷支持。音樂會由AXA安盛、耀榮文化等多個單位鼎力支持。

《博愛SO ME SHOW MUSIC》陣容強大，包括Dear Jane、Jay Fung馮允謙、MC張天賦、COLLAR、陳蕾、ToNick、岑寧兒、梁釗峰、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、AnsonBean、Cloud雲浩影、N9、麗英等等。

Dear Jane 主音Tim表示，難得與其他歌手聚首一堂，似開Party多過音樂會：「其實一直都幾喜歡唱戶外騷，因為大家都會更加投入，Band仔最享受就係呢啲嘢。今次騷咩都未排啊，唔知有冇機會同其他歌手一齊玩，不過做善事都冇所謂，大會想我地點就點，最緊要幫到人！」

Dear Jane 主音Tim表示，難得與其他歌手聚首一堂，似開Party多過音樂會。

馮允謙繼上次沙灘音樂節後，一直對戶外演出「念念不忘」，坦言已經積極籌備歌單：「啲Fans一去到戶外騷就會特別興奮，做表演者真係覺得好正！不過唱戶外騷最驚就係比人叫除衫，不過11月應該凍啲，到時著多幾件衫上台，咁就除極都仲有衫，即管放馬過嚟。」

馮允謙繼上次沙灘音樂節後，一直對戶外演出「念念不忘」，坦言已經積極籌備歌單。

《博愛SO ME SHOW MUSIC》音樂會詳情如下：

日期： 2023年11月18日-19日

時間： 17：00

票價： HK$680 單日門票（企位）*收益全數撥捐博愛醫院青少年服務

地點： AXA x WONDERLAND | 安盛 x 竹翠公園舉行

購票詳情：

HK$680 單日門票（企位）

優先購票: 恒生Mastercard®️ 信用卡客戶可於 10月 23 日上午 11 時起獨家優先訂票

公開發售: 門票於 10 月 25 日上午 11 時起於 Tix-get-go by KKTIX公開發售

優先購票及公開發售網址: https://tix-get-go.kktix.cc