李心潔睽違多年訪港宣傳新電影　大爆自己離開屋企兒子更自由

電影《富都青年》導演王禮霖及監製李心潔昨日（19日）現身尖沙咀出席「第20屆香港亞洲電影節《富都青年》」宣傳活動，停留數分鐘將傳媒拍照。李心潔及導演接香港01》訪問，李心潔表示：「疫情之後真係好多年冇嚟香港，尤其是係公開場合，好開心可以帶着監製嘅電影嚟宣傳！」而導演則表示：「之前2017年為咗一部監製嘅電影嚟宣傳，而今次嚟係宣傳呢部新電影嘅第一站。」他們繼指特別感謝亞洲電影節邀請他們來參與宣傳，以及與觀眾見面。

電影《富都青年》導演王禮霖及監製李心潔今日（19日）現身尖沙咀出席電影宣傳活動。（葉志明攝）

被問到新電影會否有信心角逐奧斯卡獎項，導演說：「每個國家都會揀自己嘅代表電影，我哋馬來西亞已經都揀咗好多部，等明年睇吓有冇機會再角逐其他獎項！」講到導演憑這部電影入圍金馬獎導演提名，他表示：「我好冷靜，我旁邊嘅同事都好冷靜，直到上星期三我才突然醒覺這件事！」而李心潔則回應：「我哋有七項提名當然好開心，係一個好大嘅驚喜，可以入圍到七項對我哋團隊來講，係一個好大嘅鼓勵同埋鼓舞。」

導演王禮霖入圍金馬獎導演提名表現相當冷靜。（葉志明攝）

提到李心潔今次首度擔任監製，她表示：「我冇諗過有人會邀請我成為監製，所以導演嚟搵我嘅時候我都問佢點解我要做監製，我冇諗過自己有呢個能力。佢想我行呢條路，佢第一次嘗試做導演，後來我哋兩個都幾有默契，一路對我學習來講都係成長嘅過程。我發覺做演員做咗20幾年，但係做演員嘅工作都有一定嘅了解。如果有新導演嘅電影需要我，我係非常之榮幸！」至於做監製最困難的地方，她說：「最困難嘅地方係我作為演員寫嘢都係一個創作，好明白導演嘅立場，要覺得好啲定係點樣，做監製就要控制個預算，所以真係好緊張！我都要勸導演，真係要選擇放棄某啲嘢！我作為監製要好冷靜理智去決定，對我嚟講係一個訓練。」講到是什麼訓練，她透露曾經試過同導演鬧交會出現衝突，但最終只想令雙方有進步的空間，感情更加升溫！

李心潔首次做監製，坦言會為預算同導演鬧交。（葉志明攝）

提到會否對票房有壓力，李心潔表示：「我哋會好努力，希望香港觀眾會支持多啲！」被問到會考慮謝票答謝觀眾，導演表示：「12月我哋會再嚟多一次，會盡量有機會都會抽時間過嚟！」至於這次會逗留在香港多久時間，李心潔表示：「我嚟兩三日，做完嘢就要返去！現在要照顧個仔，不過我都會再來香港。」講到兒子會否不捨得母親離開當地來港工作，她笑言：「唔會，佢哋會覺得自由，可以食鍾意食嘅嘢。不過都一定會掛住，佢哋現在七歲大個咗好多，掛住姐！但係都放心咗好多。」至於睽違多年未有在香港舉行過演唱會，李心潔興奮表示：「好想，有冇人可以贊助，我都好希望！」她透露其實由上年開始工作行程很忙碌，希望會有多一些時間可以休息。