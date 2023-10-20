谷婭溦獲富爸爸送百萬新款波子　唔理速度感：我係睇外型

33歲谷婭溦昨日（19日）現身旺角出席「SING聲星歌唱大賽新聞發布會」活動，並在現場分享是次活動望能提攜樂壇新血，而且透露今年開了一間新音樂學校。谷婭溦接受《香港01》訪問表示：「都開咗半年時間啦！生意都算OK，唔算差，都唔算好好，所以就繼續努力！」

谷婭溦昨日（19日）現身旺角出席歌唱比賽宣傳活動。（張祖銘攝）

至於現時招生的情況，她說：「目前來講都算唔錯，新開來講都算唔錯啦！」講到目前賺到多少錢，她笑言：「計唔到喎！因為我哋唔係話賺錢為主，都係初初開始，其實一開始開呢間學校嘅時候我哋冇計過錢！我哋主要嘅目的係想俾多啲鍾意音樂嘅人可以去學習，同埋追求自己嘅夢想！」被問到目前是否已經回本，她說：「冇咁快！」她續指新學校不單止教唱歌，還可以預訂錄音室去練歌！

谷婭溦開設音樂學校，目的是希望鼓勵對音樂有熱誠的人去學習音樂！（張祖銘攝）

最近有指富爸爸買百萬名車來鼓勵繼續發展歌唱事業，她興奮表示：「係波子。我揸車揸得好早，有車牌嗰陣就開始揸車，18歲都已經開始揸車。」被問到該波子價值，她坦言是100萬以上，並表示：「係最新款，係全新2023年嘅車，已經等咗一年，其實係2022年訂，嗰陣時一直喺度等，因為冇咁容易攞到車，等咗一年先有呢架車！2023年頭先攞到車。」講到新車是否只是駕駛半年時間，她坦言：「係呀！係快嘅，但我主要係睇個顏色靚唔靚，望吓個外型。」至於是否追求車速速度感，她說：「咁又唔係，我係睇外型，總之係靚就係最重要！」