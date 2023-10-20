谷婭溦憶述患抑鬱症想自殺念頭　認睇過精神科：有諗過被車撞死

33歲谷婭溦昨日（19日）現身旺角出席「SING聲星歌唱大賽新聞發布會」活動，她接受《香港01》訪問預告即將會在下月舉行演唱會：「嚟緊真係會開個人演唱會，咁大件事都係現在先講，演唱會呢件事已經係上半年開始plan，12月24日會在旺角麥花臣開，都plan緊出碟。」至於新專輯是否打算開演唱會的時候順勢推出，她說：「係有呢一個諗法，再睇吓公司點樣安排！」

谷婭溦昨日（19日）現身旺角出席「SING聲星歌唱大賽新聞發布會」活動。（張祖銘攝）

講到演唱會是否只考慮開一場，她表示：「暫時開一場，如果賣飛賣得好都可以加場，希望大家都可以多多支持我！」被問到嘉賓名單，她說：「之前有諗過請內地比較紅嘅明星做嘉賓，但是一直以來到現在為止都未有確實嘅人選，其實香港歌手都有心水名單，我唔只係請一個嘉賓。」

谷婭溦透露12月24日即將會在麥花臣舉行個人演出。（張祖銘攝）

至於今年曾推出過單曲，是否對於年底頒獎典禮爭獎有信心，她坦言：「我嚟咗香港到七年到八年，到現在為止是否一定要拿取獎項，過咗乜嘢都想贏嘅心態，現在反而想做多啲音樂真係可以鼓勵人，可以透過自己嘅音樂給正能量樂迷，或者有夢想唔知點算嘅人，現在想嘅嘢已經唔同，可能年紀大咗！」至於過往是否曾為失落獎項而傷心，她直言：「以前都恨嘅，總之可以攞四台冠軍，或者所有嘢都會覺得好開心。但年紀大咗所諗嘅嘢都唔同晒，係成熟咗嘅！」

谷婭溦承認曾經失落獎項，令到自己不開心。（IG@viviankoomei)

較早前有報道指曾患上抑鬱症，她坦言：「抑鬱症情況係有啲慘嘅，我現在諗返都唔係太想，因為每一個人都會經過低谷，低谷之後點樣翻生，所以其實我都可以同大家分享下，因為我嗰陣時真係沉到好底。我係抑鬱到睇精神科醫生，我唔係睇心理醫生，係睇精神科醫生，精神上面有少少問題。同時間都有睇心理醫生，咁醫生都有幫助我嘅，但最後幫助到我嘅只有自己，可以咁樣講，自己可以做到重新翻生呢件事，只有自己先可以幫到自己。如果呢一刻再經歷啲唔好嘅事，一定要自己振作起來，呢一個係真心嘅說話，我試過自殺，行出街有諗過被車撞死，我有做過呢啲傻嘅行為。」

谷婭溦真誠剖白患上抑鬱症點滴。（張祖銘攝）

提到當時有否考慮依靠信仰或者藥物去克服，她表示：「你話我食好多藥又唔係囉！我唔係一個太鍾意食藥嘅人，嗰陣時抽離左一排，就離開咗香港一陣去咗讀書，都讀咗一個課程返嚟。」提到當時離開香港去讀書，是否已經晉身樂壇做歌手，她說：「係呀！嗰陣已經做咗歌手。」被問到導致憂鬱症是因為愛情還是事業影響，她表示：「當然係事業嘅問題，其實離鄉別井嚟到呢個城市，都希望自己有好嘅發展，但事與願違，好多嘢唔係你想點樣就點樣嘅，嗰陣時加上自己好年輕，好多嘢唔識諗，所以就諗咗一邊！」她續指其實這些都是寶貴的經驗，才會有成長的自己。