「一代天王巨星」曾開設咖啡店兌現歌迷承諾　憑演唱會飛免費贈送

「一代天王巨星」張國榮（哥哥）逝世至今已經20年，不過在世界各地的影迷心目中哥哥從沒有離開過。最近有網民在「小红書」轉載哥哥1996年上TVB娛樂節目「榮少請飲」的訪問影片，介紹他當年與皇后飯店東主一起於銅鑼灣開辦一間「為你鍾情」咖啡店，影片中可見人流相當誇張，迫爆店舖門口，接近數百人途人圍觀。

「一代天王巨星」張國榮（哥哥）在1996年於銅鑼灣開辦一間「為你鍾情」咖啡店。（小红書影片截圖）

影片中可見人流相當誇張，迫爆店舖門口。（小红書影片截圖）

網民在「小红書」寫上：「張國榮1996年咖啡館開放日，哥哥接受記者採訪（好想喝一杯哥哥親手做的咖啡呀）能見到哥哥的人髮型幸運啊…好羨慕哥哥咖啡館的員工，老闆居然是張國榮耶 #繼續寵愛張國榮。」

網民在「小红書」表示羨慕哥哥咖啡館的員工。（小红書影片截圖）

當天哥哥身穿白色西裝，臉上留滿鬍鬚現身，更在現場邊學咖啡擺出靚仔pose。他在節目中回應有關當年在1989年告別演唱會向歌迷許下的承諾，並表示只要留下演唱會門票就可以載將來兌現一杯咖啡。他說：「因為那時候，我覺得這麼多人來，看我的演唱會，我自己也是一個小小的心願，去開設一間咖啡店，如果有一日我真係可以開咖啡店，仲咁有心一路keep住張演唱會飛尾咁耐，我覺得真係要比佢哋飲一次咖啡或者奶茶。」他續指真的夢想成真可以開到一間咖啡店。網民紛紛留言表示：「歌迷根本不捨得把票拿出來」、「哥哥優雅迷人！」

哥哥在節目中回應有關當年在1989年告別演唱會向歌迷許下的承諾。（小红書影片截圖）