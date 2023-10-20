西貢結界｜男拔生曾憲哲失蹤8日被尋回　潘紹聰爆關一個地點事

男拔生曾憲哲失蹤8日後奇蹟地被尋回，十分幸運且令人鼓舞！不過曾憲哲於山野上獨自生存8日之多，確實令人感到意外，更有網民將此事與香港都市傳說扯上關係，認為男拔生曾憲哲這幾日是迷失在「西貢結界」之中。



「鬼王」潘紹聰今日出席《死鬼老婆》劇場拜神儀式。（陳順禎 攝）

「鬼王」潘紹聰說：「佢去咗馬鞍山，經過梅子林。大家check吓，其實梅子林都幾多呢啲命案發生過。（陳順禎 攝）

「鬼王」潘紹聰今日（20日）出席《死鬼老婆》劇場拜神儀式，接受《香港01》訪問時，表示《死鬼老婆》為「恐怖熱線」15周年「搞作」，也表示多謝粉絲捧場才可以開足18場。

失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

談到最近「男拔生曾憲哲失蹤8日」事件，他就說：「我都問過行山專家，8日又黑雨又打風，出現返其實係神蹟嚟。喺佢咃認知當中，過咗黃金72小時就已經難搞，呢個世界真係有神蹟發生，我哋唔可以排除，或者可能佢搵到山洞可以遮風擋雨又飲到水，食到野果，可能真係生存到。」

圖中紅點是男拔生曾憲哲Ｍatthew最後被尋獲的位置，不同顏色的線條是搜救人員搜索過的山徑，而一個個方框範圍則是人員進行深度搜索的位置。（消防處圖片）

不過潘紹聰也表示，既然男拔生曾憲哲沒有透露過這8日是怎樣過的話，是很難去評估與「西貢結界」有沒有關係。他說：「始終佢冇講，佢自己走出嚟講，我哋就可以跟據佢講嘅comment。我記得以前有個鵬哥（張善鵬），佢自己就講返嗰幾日見到咩景象，話見到墳場，其實嗰度冇墳場，我根據呢啲就覺得可能有古怪情況發生。我只可以跟大隊講係神蹟啦！」

救援人員連日在山徑和密林搜索男拔生曾憲哲Ｍatthew，連場暴雨下山路滿佈泥濘。（警方提供）

「鬼王」潘紹聰也談及有關「西貢結界」的傳說，他說：「係咪有西貢結界，走唔返出嚟呢，我唔敢肯定，但係，西貢結界可以只係一個籠統嘅terms，又或者嗰度係磁場有啲唔同都唔出奇。講今次事件，佢去咗馬鞍山，經過梅子林。大家check吓，其實梅子林都幾多呢啲命案發生過。嗰位行山專家都同我講過，嗰一帶有好多山墳，一入夜嗰條路係特別陰，可能有啲奇怪嘢唔出奇，或者令佢行錯路呢，唔知啦。」