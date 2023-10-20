西貢結界｜行山迷路遇結界？ 《恐怖在線》法基師叔教七招保命

坊間一直盛傳香港西貢有結界，所以之前曾發生有人獨自去行山失蹤後，一直找不到的事。《恐怖在線》的潘紹聰之前就請法基師叔（司徒法基），教大家如何走出結界。法基師叔說山精妖魅通常喜歡在密林，一些地磁較特別的地方修行，用鬼掩眼方法迷惑人，讓人感到自己找不到路，其實在外人看來，他只是不停在同一個地方繞路行，但當事人可能因此失去求生意志而做出儍事。

日前男拔生曾憲哲在馬鞍山郊野公園被尋回，再次讓大家談論西貢結界。（網上圖片）

之前有位行山者在西貢行山時在樹林中找不到路，突然遇上旱天雷他就暈倒了。醒來覺得攰又再睡，後來是收到他太太電話叫他一定要回來，他才決定要找到出路回家，期間還見到很多怪事。這人為何暈倒？法基師叔說美國都曾發生過，行雷時電會經由樹或地面傳到附近的人去把人電暈，該行山者可能也是因此被電暈。另外當人被山精妖魅迷惑時，會意志很低，所以他在迷路第二日時見到直昇機也不懂求救，幸好在第三日見到有人在山溪玩水，他走到過去又見不到人，於是就繼續向前行。

潘紹聰同許果朗、七師傅做過節目。（節目截圖）

期間該名行山者因充電器壞了而講粗口，法基師叔說他這樣代表精力氣旺，這是山精妖魅最怕的，所以他當時可能己經破了妖法。後來他見到前面有墳墓，就說這裡不應有墳墓的，跟着墳墓就不見了變為森林，最後他終於走到四疊潭，遇到一名泰藉人而獲救。

《恐怖在線》。（YouTube截圖）

法基師叔說這位行山者符合了很多因素而幸運地生還，師叔說大家去行山最好帶備開山符之類，如果沒有就可用以下方法幫自己保命逃生。

行山時不要走進森林，要讓自己見到天空，（香港01資料圖片）

1．保持冷靜認清楚自己在甚麽地方，一慌就會被山神妖魅所迷感。

2．等到天光才去找路，夜晚萬一义錯腳就很危險，最安全是在正午烈日之下。

3．決定向一個方向行就不管見到甚麽、聽到甚麽都不要理會，繼續前行就會找到路。

4．不管講不講粗口，都要保持堅強意志，跟自己講一定要生存出去。

5．如果有打火機就燒一張黃色紙，或燒溪錢，當是買路錢幫自己開路，而且山神妖魅是怕火的。

6．找近水邊的路行，因為水可以破妖法。

7．不要行入森林，在入面山神妖魅會不斷用妖法在你面前重覆同一個景像，所以要行見到天空的路，和沿溪邊行。

小心駛得萬年船，雖然有法基師叔的行山秘笈，行山最好還是結伴同行有照應。