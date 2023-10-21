西貢結界｜潘紹聰尋台灣結界魔神仔　半路遇恐怖咆哮聲：驚到黐線

近期因為男拔生曾憲哲失蹤事件而令「西貢結界」這個都市傳說再度成為熱話。有「鬼王」之稱，主持《恐怖熱線》多年的潘紹聰除了探尋過香港「西貢結界」外，原來也曾到台灣訪尋過「魔神仔」。



潘紹聰分享搵魔神仔恐怖經歷。（陳順禎 攝）

根據網上資料，魔神仔是在台灣廣泛流傳的民間傳說中，一種誘導人類到山野間迷失的鬼或精怪，就形式上來看，與香港「西貢結界」傳說相類似。

魔神仔傳說在台灣十分流行。（網上圖片）

潘紹聰日前（20/10）出席《死鬼老婆》拜神儀式，接受《香港01》時直言早年到台中探尋「魔神仔」時就發生過一件恐怖經歷，他說：「嗰時拍嘢，我就走去台灣去搵魔神仔。幾年前同一個朋友，去咗台中。當時傳聞佢（魔神仔）喺台中大坑出現，嗰度有個洞叫魔神仔洞，我哋兩條友就跟啲指示上去。」

魔神仔洞成為台灣著名尋秘景點。（網上圖片）

他續說：「行到上去開始落雨，同埋收唔到訊號。一路上到冇幾遠，我突然間就聽到對面，可能有個高處，好大聲嗌：『啊！！！！！！！』咁樣。嘩，係咩呢？係動物，因為沿路上去我一隻狗都冇見過，其他野豬都冇見過。我而家咁講，我係驚過見鬼，會唔會衝落嚟，會唔會咬你？會唔會係魔神仔我真係唔知。嗰日落雨對鞋又跣，真係驚到黐線。」

魔神仔傳說在台灣十分流行。（網上圖片）

潘紹聰表示，之後他將經歷與當地人提及，當地人則表示他犯錯了。潘紹聰說：「原來下午三點後唔可以喺山上，如果行山就一定要落山，所以我話咁恐怖。嗰吓我真係錄唔切，因為要搵路，所以我只可以喺記憶當中記得呢個聲。我覺得呢個係人生當中，好難解釋嘅恐怖事件。」