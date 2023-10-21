林子博太太董燕君離世3周年　生前家庭照細訴思念之情令人心酸

前TVB無綫娛樂新聞主播林子博，與太太董燕君（Shirley）結婚近17年一家四口相當幸福，可惜Shirley 患罕見平滑肌肉瘤，抗病多時至2020年病逝，林子博為實踐愛妻遺願，舉家移民英國曼城生活。轉眼Shirley離世3年，子博在社交網上載太太生前片段，細訴思念之情，令人心酸。



林子博與太太董燕君（Shirley）結婚近17年。（影片截圖）

林子博與太太董燕君（Shirley）育有一子一女。（影片截圖）

子博曾在太太離開一周年時上載自己主唱的歌曲《枕邊》盡訴心中情，來到忌辰3周年子博再次唱起這首歌：「如今枕邊的你，我已找不到……床的一邊如今消失了你的溫暖，剩我面對漸遠的光線……幾多個流淚著的夜晚，嘗盡患難，時光一去不返……約定千年後枕邊再遇到。」憑歌寄意獻予另一世界的太太。

林子博陪太太董燕君（Shirley）抗病多時。（影片截圖）

林子博憑歌寄意細訴對太太董燕君（Shirley）思念之情。（影片截圖）

片段中加插大量二人結婚17年來的家庭照，另加插了一條Shirley患病後一家人進餐短片，片中Shirley表示：「晚飯好重要，我成日覺得一定要齊齊整整坐齊喺度食飯，每日咁忙碌爹地做嘢你地要返學，夜晚呢一餐飯對我嚟講好有意義。好難得架等到你地個個得閒，日頭幾忙係咪，所以一定要坐低齊齊整整一齊食，希望呢樣嘢以後都係咁。」可惜無情的病魔最終也帶走了林子博太太的生命，一家四口合照只能從照片中追憶。

片段中有林子博與太太董燕君（Shirley）及仔女食飯片段。（影片截圖）

林子博太太董燕君（Shirley）覺得一家人齊齊整整食飯很重要。（影片截圖）

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