羅密歐與祝英台｜史穎喬初下海扮護士玩制服誘惑：老少咸宜唔太淫

無綫（TVB）劇集《羅密歐與祝英台》播出一周收到不少好評，架空世界與別樹一格的人物的設定讓觀眾耳目一新，劇中主角陳豪、陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣等人的演出亦十分精彩。除了主角群以外，一班配角的演出也功不可無，例如史穎喬等一班性工作者就成為了劇集的「歡樂組」，一出場就令觀眾笑爆嘴！



Rose姐（李漫芬 飾）、杜鵑（蘇麗明 飾）、Iris（吳綺珊 飾）、阿梅（朱斐斐 飾）、Daisy（史穎喬 飾）係歡樂組。（《羅密歐與祝英台》截圖）

史穎喬接受《香港01》訪問時笑言，她們是劇中的「歡樂組」，雖然是飾演性工作者但也是最搞笑的性工作者，說道：「唔咸但係多多趣，雖然衣着有少少性感，但係配合個角色係啱啱好。」

史穎喬好好笑。（《羅密歐與祝英台》截圖）

史穎喬也說道，今次飾演性工作者Daisy有不少挑戰，她說：「唔…我覺得今次演Daisy係有比之前角色放啲嘅，專登有多返啲『姣屎凳篤』咁啦哈哈，因為之前做過啲角色多數都係比較古靈精怪呀、驚驚青青嗰類，仲要多謝返監製同導演畀機會我試！」

對白好應景。（《羅密歐與祝英台》截圖）

史穎喬表示很享受飾演Daisy這個充滿喜感的角色，直言她本人的性格與Daisy是南轅北轍的。史穎喬說：「覺得好新鮮幾好玩！呢套係正劇第一次做『雞』，始終『羅密歐』都係喜劇，所以入面我哋五鳳嘅角色都唔係傳統嘅妓女，我哋嗰種姣係for搞笑喜劇為主，老少咸宜唔太淫嘅，咁就大家睇得開心。」

相信好多人都好羨慕李漫芬。（《羅密歐與祝英台》截圖）

史穎喬續說：「最開心都係同其他4位姊妹—Rose姐（李漫芬）、杜鵑（蘇麗明）、Iris（吳綺珊）、阿梅（朱斐斐）一齊玩，五個人一齊個化學作用好正。記得第一集一齊錫阿Mo（陳豪）喇，之後仲會有一場幾姊妹一齊對外混戰打交，真係拍得好難忘。」

史穎喬cosplay護士。（《羅密歐與祝英台》截圖）

史穎喬除了在TVB做演員拍劇以外，也有兼職做補習老師，而且她的「學生」亦有留意她在集《羅密歐與祝英台》的演出。她說：「佢有問我做咩角色呀，我話：『性工作者...扮護士...』佢跟住靜咗一陣，就話返屋企會睇。唔...我諗佢明我都係拍戲啫，職業無分貴賤嘛，我諗佢都讀到中學啦，咁大個仔會明嘅。」

史穎喬飾演鳳姐扮埋護士。（《羅密歐與祝英台》截圖）

Rose姐（李漫芬 飾）、杜鵑（蘇麗明 飾）、Iris（吳綺珊 飾）、阿梅（朱斐斐 飾）、Daisy（史穎喬 飾）係歡樂組。

Daisy（史穎喬 飾）。