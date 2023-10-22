江美儀拍劇出動珍藏黑絲　為調戲伴侶出盡法寶：性感尤物衫係必須

52歲TVB視后江美儀最近作客由蝦頭（楊詩敏）及客席主持練美娟（娟姐）主持的網台節目《絲打圍爐》，破天荒大談性話題，更大爆私底下曾精心準備性感睡衣，為其男友炮製特別驚喜：「我有時會傳訊息畀佢，你估我今日着咩色！」

江美儀最近作客網台節目《絲打圍爐》單元「留住男人心」破天荒談及性話題！（YouTube/@ChillGOOD TV）

自爆拍拖次數

江美儀過去最為人熟識的一段情，就是與吳君如細佬吳君祥的婚姻，如今二人已經離婚，但仍保持友好關係！她在節目中大方分享自己的感情經驗：「我拍拖真的是一隻手能夠計算得到。」她繼指通常都是自己向對方提出分手，並表示：「通常都是甩掉對方，哈哈！」

江美儀自爆拍拖次數一隻手能夠計算得到。（YouTube/@ChillGOOD TV）

分享增進情趣關係方式

她在節目透露曾為了某一任熱愛品酒的男友去學習這項興趣，卻有意料不到的收穫。她表示：「他很熱愛喝酒，所以要跟他一起研究。」後來她領悟到一個道理，就是伴侶之間要互相去進步，絕對不是遷就對方而作出選擇。而當被問到如何增進情趣關係時，她大方回應：「情趣內衣不能缺少，穿上3分鐘便脫下的，如果3分鐘仍不被脫衣，那件衣服可以丟掉。跟住搞一輪，今天沒有扣的。」她繼續興奮地分享：「然後間中發訊息，猜我今天穿了什麼顏色！」

江美儀繼續興奮地分享調戲伴侶，情趣內衣不能缺少！（YouTube/@ChillGOOD TV）

出動私伙色誘伴侶

她更破天荒談及調戲伴侶的方式，她笑言會向對方作出性暗示，並採用特別的方式：「今晚我很想他過來，我就會用一些方法，他便會很期待吧！我也很期待。性感尤物的衣服是必須的。我真的買很多，有時候我會傳訊息給他，你猜我今天穿什麼顏色。」另外她在節目中自爆拍劇穿上的黑絲大部份是自己珍藏：「私伙的，當時我看到一些絲襪很漂亮，就預先購買一些在家。」她繼指性暗示方式的劇情，並表示：「你預計是穿3分鐘，如果3分鐘後，衣服仍然在你身上，那就扔掉它，或者燒掉它。吸引他把衣服脫下，就是這樣子！」

江美儀出動黑絲色誘伴侶！（YouTube/@ChillGOOD TV）