亞洲超星團｜丁子朗最新造型韓仔味濃　惹網民誤會竟以這12字評價

由無綫與星空衛視聯合製作的大型選秀節目《亞洲超星團》，正進行得如火如荼，幾位香港代表備受關注，尤其26歲、港男出身的丁子朗，由於大家平時對他的形象都只是靚仔、演員和主持，甚少見到他跳唱一面，所以大家對他的實力都存在很大疑問。

丁子朗代表香港參加《亞洲超星團》。（IG@karl_ting）

丁子朗希望參加節目挑戰自己。（影片截圖）

丁子朗與另一位亞洲超星團學員譚奕天拍跳舞片。（小紅書截圖）

丁子朗舞技進步了很多。（小紅書截圖）

不過丁子朗懶理抨擊，專心做好自己積極備戰，經過連番地獄式訓練，他的舞功和身型都有明顯提升，如早前與同是亞洲超星團學員之一，內地跳舞男子組合ENONE成員譚奕天一起拍跳舞片，看上去都一點都不輸蝕。

丁子朗參觀某國際連鎖咖啡店品牌在上海的大型分店。（小紅書截圖）

當然要打卡。（小紅書截圖）

聲夢歌手冼靖峰也有一起，（小紅書截圖）

兩位大男孩笑得好開心。（小紅書截圖）

放鬆一番。（小紅書截圖）

不過吊頸都要唞氣，不用錄製節目的時候，丁子朗都會跟幾位香港同鄉出去放鬆一下，和更新自己最新動向。他今日就分享了與聲夢歌手冼靖峰，去某國際連鎖咖啡店品牌在上海的大型分店打卡和歎咖啡。片中丁子朗和冼靖峰皆化了淡妝，同樣換了一頭勁淺的金色頭髮，與昔日形象大不同，韓仔味甚濃。難得可以放鬆一下，2人都非常享受，見他們有講有笑又拍照，非常開心。

兩人都換上新造型示人。（小紅書截圖）

給人全新感覺。（小紅書截圖）

加油。（小紅書截圖）

但有網民似乎還未接受到丁子朗的新形象，竟在短片下12個字留言：「糟了丁子朗，我以為你變彎了」；當然也有粉絲留言打氣，又讚「新髮色挺好看的。」其實之前已經有網民彈過丁子朗新造型似泰國人妖，但他一於少理，正如他自己所說，今次參加這個節目是由零開始，從新出發，無論外至形象的金髮白皮膚，到內至工作性質的唱歌跳舞，也是他從來未接觸過的領域，他就是希望跳出舒適圈，挑戰自己，期待讓大家見到他的變化。

有網民似乎還未接受到丁子朗的新形象，（小紅書截圖）

點擊看更多丁子朗的全新形象：